[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당이 10일 여성·노인·청년·대학생·장애인·노동·농어민·을지키는민생실천(을지로위원회)·사회적경제위원장 등 전국위원장 9명을 선출했다.

청년위원장에는 장경태 의원이 재선에 성공했고, 을지로위원장에는 진성준 의원, 농어민위원장에 이원택 의원, 사회적경제위원장에는 민형배 의원이 각각 선출됐다.

여성위원장에는 정춘숙 의원, 노인위원장에 김손 전 노인위원회 부위원장, 대학생위원장에 박영훈 경기도청년정책위원이 선출됐다.

장애인위원장에는 윤희식 장애인인권센터 사무총장, 노동위원장에는 박해철 한국노총 전국공공산업노련위원장이 뽑혔다.

