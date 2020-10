[아시아경제 오주연 기자] 경기·강원 지역에 대한 일시 이동중지 명령이 하루 더 연장된다.

10일 아프리카돼지열병 중앙사고수습본부는 강원 화천군 양돈농장에서 아프리카돼지열병이 발생한 데 따른 조처로, 경기·강원 양돈농장과 축산시설, 축산차량에 대해 내려진 일시 이동중지 명령을 24시간 연장한다고 밝혔다.

지난 9일 오전 5시에 내려진 일시 이동중지 명령 기간은 12일 오전 5시까지로 연장된다.

한편 경기·강원 북부와 인접 지역의 양돈농장 375호에서 채취한 돼지 시료에 대한 정밀검사는 아직 진행 중이다.

중수본은 명령 연장 기간에 정밀검사와 소독 등 초동 방역을 더욱 강화할 방침이다.

