北 노동당 창건 75주년 열병식, 자정에 진행…김정은 참석

[아시아경제 오주연 기자] 북한이 노동당 창건 75주년을 맞아 10일 진행한 열병식을 이날 저녁 7시부터 중계했다.

조선중앙TV가 공개한 방송은 이날 자정에 진행한 열병식을 녹화한 것으로, 평양 김일성 광장에서 시내 야경을 배경으로 진행됐다. 통상 과거 열병식이 오전 10시께 개최해왔던 것을 상기하면 자정에 진행한 것은 상당히 이례적이라는 평가다.

열병식에는 명예 기병 상징 종대와 53개 도보중대, 22개 기계화 종대 등이 김일성 광장에 차례로 입장했다.

김정은 국무위원장도 열병식에 참석한 것으로 확인됐다.

당초 합동참모본부는 이날 새벽 김일성 광장에서 북한이 대규모 장비, 인원을 동원한 열병식을 실시한 정황이 포착됐다며 김정은 국무위원장이 참석해 열병 보고 등을 받았을 것으로 관측했다.

이번 열병식에는 대규모 경축 무도회나 체육 경기 등은 생략됐지만 대신 이색적인 연출로 반전을 꾀했다는 평가가 나온다.

조선중앙통신은 지난 8월 김 위원장이 주재한 정치국회의에서 "모든 경축 행사들을 최상의 수준에서 특색있게 준비해 당 창건 75돌에 훌륭한 선물로 내놓을 수 있는 대정치 축전으로 되도록 하기 위한 해당한 대책을 강구했다"고 보도한 바 있다.

