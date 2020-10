속보[아시아경제 허미담 기자] 북한이 노동당 창건 75주년을 맞아 10일 평양 김일성 광장에서 열린 열병식(대규모 군사 퍼레이드)을 공개했다.

조선중앙TV는 이날 오후 7시부터 당 창건 75주년 열병식 모습을 중계했다.

중앙TV는 "할아버지 세대로 불리는 정규 무력의 첫 열병식 참가자들이 원자탄과 맞서야 했던 무기는 보병총에 불과했다"며 "오늘의 열병식에 참가하게 될 그들의 손자 세대는 너무도 변했고 누구도 상상 못 할 힘을 가지고 세상에 그것을 과시하게 됐다"고 강조했다.

