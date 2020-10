속보[아시아경제 오주연 기자]북한이 노동당 창건 75주년 열병식 중계를 예고했다.

10일 조선중앙통신은 "19시부터 조선노동당 창건 75돌 경축 열병식을 보내드리겠다"고 보도했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr