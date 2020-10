[아시아경제 오주연 기자] 정세균 국무총리는 10일 강원 액화수소산업 규제자유특구를 찾아 "정부는 수소산업 지원을 위해 필요한 노력을 하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이날 정 총리는 강원 삼척시 강원대 삼척캠퍼스에서 열린 국내 1호 액화수소 충전소 구축과 액화수소 실증 사업 등을 위한 업무협약식에 참석해 "강원 액화수소 특구는 한국판 뉴딜을 통한 수소산업 육성과 연계돼 큰 시너지 효과를 낼 것"이라며 이같이 말했다.

정 총리는 "정부는 지역주도형 뉴딜의 성패가 한국판 뉴딜의 성패를 좌우한다는 생각으로 적극 지원 중"이라며 "지자체가 한국판 뉴딜을 지역에서 구현하고 창의적인 지역 뉴딜을 만들어내는 주역으로 역할을 하는 것이 매우 중요하다"고 말했다.

이어 정 총리는 삼척시 호산항 액화천연가스(LNG) 인수기지를 방문해 수소 생산·저장 시설도 점검했다.

