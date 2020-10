이재명 "BTS와 '아미'로부터 공정(公正)을 배웠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 방탄소년단(BTS)과 그의 팬 클럽 '아미'를 적극 응원하겠다고 밝혔다.

이 지사는 10일 페이스북을 통해 "부끄럽지만 BTS 팬클럽이 '아미'라는 것을 최근 불거진 BTS 군복무 문제로 알게 됐다"며 "팬카페 운영자 인터뷰나 팬을 자처하는 각종 댓글을 보면 아미는 'BTS가 이미 병역의무를 다하겠다는 입장을 밝혔는데 마치 혜택을 원하는 것처럼 정치인들이 호도하고 있다'며 기성 정치권을 호되게 나무라고 있다"고 아미에 대해 높이 평가했다.

이어 "병역의무는 생계곤란, 장애 등 불가피한 경우를 빼고는 예외를 두어선 안 된다"며 "군복무 회피를 위한 작은 시도 조차 공정성을 해치는 해악이고 국민은 분노하게 된다"고 덧붙였다.

그는 따라서 "군 복무를 회피하지 않고 원칙대로 해야 한다는 '아미'의 뜻은 최근 우리사회의 주요 화두인 '공정' 이라는 가치에 더없이 부합한다"며 "아울러 '아미'가 얼마큼 BTS를 아끼는지도 느껴게 된다"고 전했다.

또 "아들 둘을 군대에 보낸 아비로서 사랑하는 사람의 입대가 얼마나 마음 쓰이는 일인지 조금은 안다"며 "그럼에도 아미는 '공정'을 이야기하며 BTS에 대한 보다 사려깊은 애정을 보이고 있다"고 평가했다.

이 지사는 "이런 팬을 둔 BTS는 참으로 행복할 것 같다"며 "아미와 BTS에 대한 응원의 의미로 BTS의 음악세계를 접하려 조금씩 노력해 보겠다"고 약속했다.

그는 그러면서 "BTS 노래를 이리저리 찾다보니 '넘어져 다치고 아파도 끝없이 달린다'는 'Young forever'가 각별히 와 닿는다"며 노래 한 곳을 추천했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr