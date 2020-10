현대자동차 중고차 시장 진출 현실화 되나…기존 업자 "중고차는 소상공인 자영업"반발

[아시아경제 최은영 기자] 현대자동차가 공식 석상에서 완성차 업계의 중고차 시장 진출이 필요하다며 의지를 밝힌 가운데 중고차 업계는 소상공인 생계위협이라며 반발하고 나섰다. 결정권을 쥔 중소벤처기업부는 현대차에 추가 상생 방안 제출을 요구했다.

지난 8일 김동욱 현대차 전무는 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에 출석해 "소비자 보호의 측면에서 완성차가 반드시 중고차 사업을 시작해야 한다"라고 밝혔다.

그간 완성차 업계가 중고차 거래 시장에 진출할 수 있어야 한다는 주장은 꾸준히 제기된 바 있다. 그러나 현대차가 공식적인 자리에서 중고차 매매업계 진출 의지를 밝힌 것은 처음이다.

중고차 시장 규모는 27조 원에 달한다. 그러나 중고차 매매업은 2013년 중소기업 적합업종으로 지정된 후 작년 초까지 대기업의 신규 진출과 확장이 제한됐다. 이에 SK그룹은 자사의 중고차 온라인 플랫폼 SK엔카와 SK엔카 직영사업부(현 케이카)를 매각하기도 했다.

기존 중고차 업체들은 작년 초 지정 기한이 만료되자 대기업과 중견기업의 진출을 제한해달라며 재차 '생계형 적합업종' 지정을 신청했지만, 동반성장위원회는 부적합 의견을 냈다. 대기업의 중고차 매매업계 진출을 제한하는 것은 적절치 않다는 뜻이다. 이에 최종으로 중소벤처기업부의 결정만이 남아 있다.

김 전무는 "소비자는 본인의 차가 얼마나 팔리는지, 또 구매하는 중고차의 품질에 대한 궁금증이 생길 수밖에 없다"라며 "이런 성격의 시장에서 부적합한 거래 관행이나 품질 수준이 낮은 문제로 제대로 검증되지 않는다면 모든 소비자의 고통일 수밖에 없다"라고 강조했다.

이어 "현대·기아차가 가진 노하우와 정보를 최대한 공유해서 할 수 있는 '오픈 플랫폼'이라는 게 있을 수 있다"라고 덧붙이며 기존의 영세업자와의 상생 가능성을 내비쳤다.

그러나 기존 중고차 업계는 이의를 제기하고 나섰다. 현대차의 이번 중고차 진출 선언이 소상공인 생계 위협과 직결된다는 입장이다.

곽태훈 한국자동차매매사업조합연합회 회장은 국정감사에서 "중고차 매매업은 대기업진출로부터 보호받아야 하는 소상공인 자영업자의 사업"이라며 "현재 케이카가 한 달에 200~250건을 판매하고 있는데 우리 회원사는 15~16대 정도에 불과해 매우 힘들다. 여기에 현대차가 중고차 시장에 진출한다면 중고차 매집을 독과점하고 상생방안이라는 게 있을 수 없다"라고 토로했다.

결정권을 쥔 박영선 중소벤처기업부 장관은 "현대차가 중고차 판매를 통해 이익을 내겠다는 생각이라면 일은 성사되지 않는다"라며 "이익 없는 '이븐포인트(even point·손익분기점)'로 산업경쟁력을 위해 사업하되, 기존 중고차 판매업자들이 애프터서비스를 하면서 발생하는 비용을 현대·기아차에서 분담하는 형태라면 상생 가능성이 있지 않을까 생각한다"라고 밝혔다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr