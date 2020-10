울산 아파트 화재 피해자에 '호텔 숙식' 지원…"너무 과한거 아냐?"

[아시아경제 나한아 기자] 울산시가 울산 남구 33층 주상복합아파트 화재 피해자들에게 호텔 숙식을 제공한 가운데, 이러한 지원이 너무 지나친 것 아니냐는 비판이 일었다.

송철호 울산시장은 10일 오후 울산시청 프레스센터에서 '삼환아르누보 화재 재난 대응과 조치 사항' 기자회견을 열었다.

화재 피해에 자치단체가 세금을 들여 호텔 숙식을 제공하는 것이 지나친 혜택이라는 여론이 있다는 지적에 송 시장은 "여론의 지적을 잘 알고 있다"라면서도 "공교롭게도 이번 화재 피해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)을 예방하고 사회적 거리 두기를 준수해야 하는 재난 상황과 겹쳤다"라며 현재는 코로나19 상황이기 때문에 어쩔 수 없는 조치였다고 밝혔다.

이어 그는 "체육관 등지에서 어울려서 생활할 때 발생할 수 있는 감염병 전파 등 사태를 고려하지 않을 수 없었다"라고 강조했다.

더불어 "지금은 피해자를 어떻게 보호하느냐가 최대 관심사"라면서 "지출된 돈을 어떻게 충당하느냐 하는 문제는 화재 원인 조사, 보험 체계 검토, 책임 소재 규명 등을 거쳐 해결하면 될 일"이라며 "지금은 피해 시민들에게 손해가 가게 할 수는 없다"라고 말했다.

앞서 울산시는 지난 9일 새벽 아파트 화재로 인해 집 밖으로 탈출한 입주민 중 175명에게 비즈니스호텔에서 숙식할 수 있도록 조치했다.

