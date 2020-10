군 부대로 라이딩한 사이클 동호회…"학교인 줄"

Athletes mountain biking on forest trail, mountain bike race

[아시아경제 오주연 기자] 사이클 동호회원들이 사이클을 탄 채로 군부대 정문을 무단통과해 한때 이 부대 정문이 폐쇄되고 5분대기조가 출동하는 소동이 벌어졌다.

10일 해군 제2함대사령부 등에 따르면 전날 오전 10시 55분께 경기지역의 한 사이클동호회 회원 4명이 경기도 평택의 사령부 제2 정문으로 무단출입했다.

정문에서 경계 근무 중이던 위병 2명이 정지하라는 수신호를 보내고 호루라기를 불었음에도 이들은 사이클을 탄 채 그대로 정문을 통과했다.

상황실은 위병들로부터 상황을 보고받은 후 정문을 폐쇄, 5분대기조를 출동시켰고 5분대기조는 오전 11시 3분께 부대 내 도로에서 이들을 발견해 신병을 확보했다.

해당 동호회원들은 군사경찰 조사에서 "학교 출입문인 줄 알고 들어왔다"고 진술한 것으로 알려졌다.

