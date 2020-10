[날씨]11일 전국 맑고 일교차 커…"10도 내외"

[아시아경제 오주연 기자] 11일은 전국이 대체로 맑은 가운데 아침과 낮 기온차가 10도 내외에 달할 것으로 예상된다.

10일 기상청에 따르면 11일 아침 최저기온은 7~16도, 낮 최고기온은 18~24도로 일교차가 클 것으로 전망됐다.

기상청 측은 "당분간 대체로 맑은 날씨가 이어지면서 대기가 차차 건조해지겠으니, 산불 등 각종 화재예방에 유의하기 바란다"고 조언했다.

또한 11일까지 동해안과 경남 남해안, 제주도 해안에는 파주기 8~10초의 너울로 인한 높은 물결이 강하게 밀려오면서 해안도로나 방파제를 넘는 곳이 있을 것으로 예상된다. 기상청은 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의할 것을 당부했다.

너울 발생 시 1.5m 내외의 물결에서도 해안가 인명사고가 발생할 수 있어 해안가 접근을 가급적 자제해 인명피해가 발생하지 않도록 주의해야한다고 설명했다.

이와 함께 강원 내륙과 산지에는 11일 새벽부터 오전 9시 사이 가시거리 200m 이하의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 내륙에도 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 각별히 유의해달라고 덧붙였다.

