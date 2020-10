은행장 국감 줄소환 막았지만…은행권 향한 지적 '봇물'

4대 금융지주 회장과 시중 은행장, 국감 증인 명단에서 빠져

채용비리 대응, 자금세탁방지 노력 등 은행권 잘못 줄줄이 지적

[아시아경제 박선미 기자] 4대 금융지주 회장과 주요 시중 은행장이 국회 정무위원회 국정감사 증인 명단에서는 빠졌지만 은행권을 향한 정치권의 따가운 지적은 계속되고 있다.

10일 정치·금융권에 따르면 국회 정무위원회 소속 배진교 정의당 의원은 시중은행의 경우 이미 대법원의 채용비리 유죄판결이 났음에도 불구하고 부정채용자 61명 중 41명이 그대로 근무 중이라는 점을 지적했다. 또 은행들은 채용비리로 인한 피해자 구제 등 후속조치를 전혀 하지 않고 있다고 꼬집었다. 금융감독원은 2017년 국회에서 제기된 은행권 채용비리 의혹과 관련해 11개 은행에 대한 전수조사를 진행했고, 검찰 수사로 이어졌다. 검찰 수사 결과 7개 은행에서 채용점수조작 등 부정한 방법으로 채용이 이뤄진 것이 확인돼 기소된 바 있다.

배 의원은 정의당 차원에서 채용비리특별법을 발의할 계획이 있다고 밝히며 “은행장을 비롯한 권력자들이 부정한 방법으로 자녀와 지인 등 부정채용에 가담한 것이 밝혀진지 3년이 지났지만, 부정채용된 이들은 지금도 은행 창구의 자리를 지키고 있다”고 말했다.

전재수 더불어민주당 의원은 올해 상반기 시중은행의 퇴직연금 평균 수익률이 1%대에 불과하다는 점을 지적했다. 확정급여(DB)형 1.68%, 확정기여(DC)형 1.69%, 개인(IRP)형 1.16% 수준으로 금융회사에 부담한 평균 수수료 0.48%를 제외하면 사실상 고객이 얻는 실제 수익률은 은행 적금보다 못한 수준이라고 설명했다. 사실상 안정적인 노후자금 마련을 위해 도입된 퇴직연금 제도의 취지가 무너지고 있다는 것이다.

전재수 의원은 “퇴직연금은 직장인들의 대표적인 노후 소득 대체 수단 중 하나이지만, 턱없이 낮은 수익률로 은퇴자의 98%가 퇴직금을 일시금으로 수령하고 있는 실정"이라며 "은행은 수수료 인하와 디폴트 옵션 도입 등 수익률 제고를 위한 제도 개선이 필수적"이라고 말했다.

"은행마다 전세대출 금리 제각각…차이 커"

"국내은행, 자금세탁방지 인력 외국계에 한참 못미쳐"

국민의힘 윤두현 의원은 올 상반기 기준 국내 은행 15곳의 전세대출 평균 실질금리는 연 2.56%로 대부분의 은행이 한국주택금융공사나 주택도시보증공사의 보증을 받고 있지만, 은행 별 금리는 연 2.31%에서 3.40%까지 차이가 벌어진다고 지적했다. 정부 보증을 받아 위험 부담 없이 대출을 내주면서 지나치게 높은 금리를 적용하는 것은 은행들이 있다는 얘기다. 똑같이 정부 보증을 받는데도 대출 금리가 이렇게 차이 나는 것은 은행별로 업무 원가, 리스크 관리 비용 등을 고려해 금리를 자율적으로 결정하기 때문이다.

홍성국 더불어민주당 의원은 올해 4월 IBK기업은행이 미국에서 자금세탁방지법 위반 혐의로 1000억원의 벌금을 부과받은 가운데, 국내 5대 시중은행이 자금세탁방지에 투자하는 인력과 예산은 외국계 은행의 절반 수준에 불과해 여전히 경각심이 부족하다고 지적했다. 올해 9월 기준 KB국민·신한·우리·하나·NH농협 등 국내 5대 시중은행의 자금세탁방지 담당자는 평균 67명으로 외국계 은행(한국씨티은행, 한국스탠다드차타드은행) 평균 121명의 절반 수준에 불과하다고 꼬집었다.

국내은행에 근무하는 임직원 수가 평균 1만5403명으로, 평균 3878명이 근무하는 외국계 은행보다 훨씬 규모가 크지만, 정작 자금세탁방지 업무에 투입되는 인력은 절반에 불과한 셈이다. 홍 의원은 “세계적으로 자금세탁방지 영역이 비금융권까지 확대되는 추세인데 가장 먼저 모범을 보여야 할 금융기관들이 여전히 안일하게 대처하고 있어 큰 문제”라고 설명했다.

이영 국민의힘 의원은 반복되는 은행권의 금융사고를 문제점으로 지적했다. 지난 2016년부터 올해 상반기까지 20개 은행에서 발생한 금융사고는 186건, 사고 금액은 4884억원인 것으로 나타났다며, 사고금액 중 가장 큰 비중을 차지하는 유형은 사기로 4034억원에 달했다고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr