북한에선 마약이 진통제 대용?…날로 늘어가는 탈북민 마약범죄

[아시아경제 최은영 기자] 범죄를 저질러 교도소에 수감된 북한 이탈 주민 수가 나날이 증가하는 가운데 가장 많은 비율을 차지한 것은 마약 범죄인 것으로 나타났다. 이에 탈북민의 마약 중독에 대해 국가가 특별관리를 해야 하는 것 아니냐는 목소리가 나오고 있다.

10일 국회 외교통일위원회 안민석 더불어민주당 의원이 통일부로부터 제출받은 '북한 이탈 주민 수감자 현황'에 따르면 최근 5년간 범죄를 저질러 교도소에 수감된 북한 이탈 주민은 총 693명인 것으로 드러났다.

수감된 이유는 마약이 233건으로 33.6%를 차지해 가장 많았고, 사기·횡령 77건이 11%로 뒤를 이었다.

연도별 수감자 수는 △2015년 113명 △2016년 135명 △2017년 144명 △2018년 149명 △2019년 152명 등으로 매년 증가한 것으로 알려졌다.

통일부는 북한에서는 진통제 대용 등으로 마약류가 빈번하게 유통되고 있어 일부 탈북민들이 이미 마약에 노출된 상태로 남한으로 와 마약범죄에 연루되었을 가능성이 크다고 추정했다.

이렇듯 탈북민의 마약 범죄가 나날이 증가하면서 이에 대해 특별 관리 대책을 마련해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

북한에서는 1990년대 말 이른바 '고난의 행군'을 거치며 수출용으로 제조되던 마약이 내부에 퍼기 시작했다. 북한에서 가장 많이 유통되는 마약은 필로폰으로 얼음 조각처럼 보인다고 하여 '얼음', 마약 판매처는 '얼음집' 등이라 부른다.

10회 사용할 수 있는 필로폰 1g의 가격이 약 1만 8000원 수준이고 필로폰이 뇌졸중·뇌출혈 같은 심혈관계 질병을 막아주는데 효과가 있는 것으로 알려져 집집마다 비상약으로 두고 쓰는 경우도 있다고 전해졌다. 일부지역에서는 필로폰을 '만병통치약'으로 부르며 투약 하기도 하는 등 마약에 상당부분 직·간접적 노출되어 있는 것으로 밝혀졌다.

그러나 문제는 이들이 탈북한 후에도 마약 투약을 끊지 못하고 있다는 것이다.

최근 북한인권정보센터 산하 북한 마약류 감시기구 분석에 따르면 북한 주민의 마약 소비는 만연하게 퍼져있고 탈북민들은 유튜브 등 각종 매체를 통해 마약거래에 대한 경험담까지도 공유하고 있는 것으로 밝혀졌다.

또한 우리나라로 넘어온 탈북민들은 하나원에 입소하여 12주간 우리나라의 문화나 생활, 법규 등의 교육을 받는데, 교육을 위한 400시간 중 마약에 관련 교육은 총 5시간에 그쳐 전체 1%에 불과한 것으로 밝혀졌다.

아울러 하나원에서 탈북민들에 대해 어떠한 마약류 투약 여부 확인검사 또는 설문조사를 실시하고 있지 않는 것도 문제가 제기됐다.

안 의원은 "(탈북민들이) 코로나19 장기화 여파로 심각한 생활고를 겪고 있어 범죄에 노출될 가능성이 높다"면서 "관계기관이 협력하여 실태점검 및 맞춤형 밀착 지원을 적극해야 한다"고 강조했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr