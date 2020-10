부산 가정방문 주사 간호조무사, 코로나19 의심환자로 판단

[아시아경제 나한아 기자] 부산시 보건당국이 가정방문 주사 간호조무사가 코로나19 의심 환자로 판단된다고 밝혔다.

부산시 보건당국은 10일 온라인 브리핑에서 "470번∼472번 확진자 등 최근 확진자 7명을 조사한 결과 지난달 간호조무사로부터 주사를 맞은 역학적 공통점을 발견했다"면서 "지난 3일 숨진 간호조무사를 코로나19 의심 환자로 판단한다"라는 역학조사 결과를 발표했다.

보건당국에 따르면 445번과 470번 환자 휴대전화에 간호조무사 번호가 저장돼 있었으며, 471번과 472번 환자는 간호조무사와 지인 관계이다.

또 보건당국은 458번과 466번도 간호조무사에게서 주사를 맞는 과정에서 코로나19 감염이 된 것으로 판단하고 있다.

부산시는 "유족에게서 간호조무사가 숨지기 일주일 전인 지난달 26일부터 많이 아팠다는 진술을 받았다"라면서 "지난달 20일부터 의심 증상이 있었던 것으로 본다"라고 말했다. 다만, "간호조무사가 최초 감염원인지는 특정할 수 없다"라고 말했다.

시에 따르면 간호조무사 휴대전화에 전화번호로 조사한 결과, 66명이 간호조무사에게 주사를 맞은 것으로 확인됐다. 이 중 26명은 자가격리 중이며, 간호조무사 가족 2명은 음성 판정을 받았다.

앞서, 해당 간호조무사는 지난 3일 의료기관 도착 전 사망했으며 사망 사안은 급성 심장사였다.

보건 당국은 지난 5일 장례를 치렀기 때문에 코로나 19 진단 검사는 할 수 없다고 전했다.

시는 "숨진 간호조무사 의무기록을 조사할 수 있는지는 법률적 검토를 해봐야 한다"라고 밝혔다.

한편 가정 방문 주사 연관 접촉자는 모두 13명이다. 주사를 맞은 사람이 7명, 접촉자가 2명, 타지역 감염자가 4명이다.

