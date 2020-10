[주간증시 리뷰]2400에 다시 바짝 올라선 코스피…"대외 변수보다 실적에 반응"

[아시아경제 오주연 기자] 글로벌 증시는 오는 11월 미국 대선을 앞두고 나타날 수 있는 다양한 변수에 주목하고 있다. 대선을 전후로 10월~11월초 변동성이 커질 수 있다는 우려도 있지만, 일단 10월 첫 주였던 지난 5~8일까지 국내 증시는 대외 변수보다 기업 실적에 더 민감하게 반응한 한 주였다.

10일 한국거래소에 따르면 코스피는 이달 5일 종가 기준 2358.00에서 8일 종가 2391.96으로 1.44% 상승했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 추가 경기 부양책 협상 중단을 선언한 후 급락했던 미국 증시와는 달리 국내 증시는 7일 소폭 하락 개장했다가 이내 상승으로 반전하는 등 견고한 흐름을 유지해 대조를 보였다. 또한 8일에는 트럼프가 부양책 관련 협상 중단 하루 만에 스몰딜 가능성을 시사하며 재개 의사를 밝힌 데에 따른 영향으로 장중 2400선을 넘어선 2409.01까지 오르기도 했다.

국내 증시가 비교적 강세를 유지하고 있는 데에는 시장이 미국 대선에 따른 불확실성보다는 3분기 기업 실적에 주목하고 있기 때문이라는 분석이 나온다.

증권업계에 따르면 올 3분기 코스피 영업이익은 2018년 3분기 이후 8분기만에 전년대비 증가세를 기록할 것으로 기대되고 있다.

전주 실적을 발표한 삼성전자는 올 3분기 연결기준 잠정 영업이익이 12조3000억원을 기록했다고 밝혔다. 10조원 초반으로 예상됐던 시장 예상치를 크게 웃도는 규모다.

증권가에서는 화학, 자동차, 철강 등 경기민감 가치주들을 중심으로 실적 전망치 상승이 계속되고 있다며 이들 업종을 눈여겨볼 필요가 있다고 강조했다.

김지윤 대신증권 연구원은 "3분기 실적시즌이 다가오고 있는 만큼 코스피 실적 회복을 주도할 것으로 예상되는 실적 턴어라운드 업종 및 기업에 주목한다"면서 "전년 대비 증가율이 2분기 감소에서 3분기 증가로 돌아선 업종 중 4분기까지 실적 증가가 지속되고 컨센서스도 상향되는 업종은 화학, 자동차, 기계, 비철, 디스플레이 등"이라고 꼽았다.

서정훈 삼성증권 연구원은 "국내 수출 호조세가 지속되는 만큼 경기민감 섹터에 보다 관심이 필요하다"고 진단했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr