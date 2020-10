[양낙규의 Defence Club]북, 깜깜한 새벽에 열병식… 왜?

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]북한이 노동당 창건 75주년 당일인 10일 새벽 열병식을 실시한 것으로 알려졌다. 북한은 그동안 열병식을 당일 오전 10시를 전후해 개최했다는 점을 감안한다면 올해 열병식은 이례적으로 날이 어둑한 새벽에 열어 관심이 모아지고 있다.

합동참모본부는 이날 "오늘(10일) 새벽 김일성 광장에서 대규모 장비ㆍ인원 동원하에 열병식을 실시한 정황이 포착됐다"며 "한미 정보당국은 본행사일 가능성을 포함하여 정밀 추적 중에 있다"고 밝혔다.

군은 구체적인 개최 시간은 언급하지 않았지만 올해 열병식에는 사거리가 늘어난 다탄두 탑재형인 신형 대륙간탄도미사일(ICBM)이나 신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 등이 등장했을 가능성도 높다. 군 당국은 이날 새벽 동원된 장비를 분석 중인 것으로 전해졌다.

북한이 유례없이 새벽에 열병식을 개최한 것으로 높고 북한이 불꽃놀이나 발광다이오드(LED) 무인기(드론)를 활용해 특이한심야 볼거리가 있는 축제 형식의 열병식을 했을 가능성이 제기된다. 당 창건 75주년을 기념해열리는 열병식을 "특색있게 준비하라"고 한 김정은 위원장의 지시에 따른 것이라는 가능성이 높다는 것이다.

조선중앙통신은 지난 8월 13일 김 위원장이 주재한 정치국회의에서 "모든 경축 행사들을 최상의 수준에서 특색있게 준비해 당 창건 75돌에 훌륭한 선물로 내놓을 수 있는 대정치 축전으로 되도록 하기 위한 해당한 대책을 강구했다"고 보도했다.

미국 NK뉴스는 평양 내 소식통을 인용해 "늦은 밤부터 다음날 새벽까지 평양 시내에서 커다란 소리가 들렸다"며 항공기나 무인기가 날아가는 소리, 중장비가 이동하는 소리, 자정께 불꽃놀이가 벌어지는 소리가 났다고 보도했다.

또 야간에 열병식을 진행할 경우 한미 정보당국 등이 전략무기 자산을 파악하는데 다소 장애가 될 수 있다는 점도 새벽에 행사를 치른 배경으로 거론된다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 대규모 인원 동원이 부담스러운 상황에서 규모가 눈에 띄지 않는 야간 열병식을 선호했을 가능성도 있다. 대규모 인원보다는 화려한 열병식을 추진했을 것이란 추측이다.

북한매체들은 이날 정오 4시까지열병식과 관련한 보도를 하지 않고 있다. 하지만 북한 TV가 과거 시차를 두고 열병식을 녹화 중계한 사례가 있는 만큼, 본행사가맞는다면 이르면 이날 오후 중 조선중앙TV에서 녹화 중계를 할 가능성이 있다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr