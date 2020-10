국민의힘 "文 정권의 권력형 비리, 마치 범죄 영화 보는 듯" 수사 촉구

[아시아경제 나한아 기자] 국민의힘이 여권 인사들의 연루 의혹이 불거진 라임·옵티머스 펀드 사건을 '권력형 게이트'로 칭하며 검찰에 공정한 수사를 촉구했다.

국민의힘 김예령 대변인은 이날 서면 논평에서 "검찰은 국민이 납득할 만한 철저하고 공정한 수사는 물론 수사팀 독립까지도 고려해야 한다"라고 강조했다.

그는 "검찰은 결정적 증거와 진술을 파악하고도 이를 조용히 뭉갰다"라며 "청와대가 개입한 울산시장 선거 등 권력형 비리 게이트가 이어지는데도 처벌은 이뤄지지 않고 있다"라고 지적했다.

이어서 그는 "비리의 악취가 진동하는 문재인 정권의 거대한 권력형 비리의 실상은 마치 범죄 영화를 보는 듯하다"라고 비판 했다.

김 대변인은 검찰을 향해 "검찰이 공익의 대표자로서 부패를 척결하고 인권을 바로 세워야 할 기본 사명과 역할을 되뇌기를 바란다"고 당부했다.

국민의힘 송파병 당협위원장 김근식 교수도 페이스북 글을 통해 "권력형 게이트의 문이 열리는 걸 검찰 단계에서 억지로 막고 있다"라며 "최순실 태블릿 PC가 탄핵까지 이어진 것처럼 어디까지 갈지 지켜보겠다"라고 말했다.

한편, 옵티머스 자산운용 펀드사기 사건이 권력층과 정치인 로비 의혹으로 수사가 확대되면서 고문으로 활동한 유력 인사들의 역할에 관심이 집중되는 가운데, 로비 의심 문건에서 20여 명이 넘는 정·관계 인사들이 거론되고 있어 논란이 되고 있다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr