속보[아시아경제 김가연 기자] 집을 찾아가 영양수액 주사를 놔준 부산 간호조무사가 코로나19 의심 환자로 판단된다는 역학조사 결과가 나왔다.

부산시 보건당국은 10일 온라인 브리핑에서 "470번∼472번 확진자 등 최근 확진자 7명을 조사한 결과 지난달 간호조무사로부터 주사를 맞은 역학적 공통점을 발견했다"면서 "지난 3일 숨진 간호조무사를 코로나19 의심 환자로 판단한다"고 밝혔다.

445번과 470번 환자 휴대전화에 간호조무사 번호가 저장돼 있었으며, 471번과 472번 환자는 간호조무사와 지인 관계인 것으로 나타났다.

보건당국은 이들 외에도 458번과 466번도 간호조무사에게서 주사를 맞는 과정에서 감염된 것으로 판단하고 있다.

