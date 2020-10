유령수술 폭로 의사, 재판서 명예훼손 무죄

[아시아경제 최대열 기자] 대리수술 전력이 있는 서울 강남의 유명 성형외과를 '유령수술' 병원이라고 언급해 재판에 넘겨진 의사가 무죄를 선고받았다.

10일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사3단독 배성중 부장판사는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 기소된 의사 A씨에게 무죄를 선고했다. A씨는 앞서 2018년 성형외과 전문의가 있는 인터넷 게시판에 강남의 한 성형외과를 지목하며 "해당 병원 의사들이 '유령수술'로 환자들을 사망하게 했다"는 취지의 글을 써 재판에 넘겨졌다.

'유령수술'이란 환자로부터 수술 동의를 받은 의사가 수술하지 않고 다른 의사나 간호조무사가 마취 상태에 있는 환자를 수술하는 행태를 뜻한다. 법원은 A씨가 쓴 글이 거짓이라고 단정하기 어렵다고 판단했다. 재판부는 2013년 해당 병원에서 수술 중 뇌사 상태에 빠진 사건이 있는 점, 이 사건으로 꾸려진 대한성형외과의사회 진상조사위가 대리수술 실태를 일정 부분 밝혀낸 점, 당시 병원장 유모(48)씨가 대리수술 혐의로 법원에서 유죄를 인정받은 점 등을 근거로 들었다.

재판부는 "대리수술 위험성에 관한 정보, 대리수술을 행하는 병원에 관한 정보는 공적 관심사항으로 공공의 이익에 관한 정보가 분명하다"면서 "피고인이 올린 글의 주요한 동기와 목적은 공공의 이익을 위한 것으로 보는 게 타당하다"고 설명했다.

