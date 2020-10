[주간HOT종목]주가 조정 받는 엔씨소프트…개인들 관심은↑

5~8일 개인 투자자 순매수 상위종목 1위에 엔씨소프트 올라

[아시아경제 금보령 기자] 최근 주가 조정을 받고 있는 엔씨소프트가 한 주 동안 개인들로부터 큰 관심을 받은 것으로 나타났다.

10일 한국거래소에 따르면 지난 5~8일 동안 개인 투자자 순매수 상위종목 1위에 엔씨소프트가 이름을 올렸다. 이 기간 개인 투자자들은 엔씨소프트 주식 1397억원을 순매수했다.

엔씨소프트는 최근 주가 조정을 받고 있는 상황이다. 지난달 29일 80만6000원이었던 종가는 지난 5일 78만9000원, 6일 78만8000원, 7일 76만8000원, 8일 75만1000원으로 4거래일 연속 하락세를 보였다.

다만 증권가는 엔씨소프트 주가 상승세를 내다보고 있다. 오동환 삼성증권 연구원은 "길게 보면 여전히 좋은 투자"라며 "'리니지2M'의 매출 감소 우려로 엔씨소프트의 주가도 몇 달 동안 약세가 이어지고 있다. 그러나 실적발표 전후로 신작 출시 일자가 가시화되고, 신작 매출이 본격 반영되는 내년에는 140% 이상의 영업이익 증가가 예상되는 만큼 주가 반등은 시기의 문제라고 판단된다"고 분석했다.

김민정 하이투자증권 연구원도 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 재택근무가 게임 개발에 큰 차질을 주고 있지는 않지만 일부는 차질이 있을 수밖에 없기 때문에 신작 출시 일정은 다소 연기될 수는 있다고 본다"며 "연내 출시를 계획하고 있는 '블소2'와 연내 해외 서비스 확대를 계획하고 있는 '리니지2M' 모두 일정이 다소 연기될 수 있는 환경이지만 1~2개월 정도의 지연은 기업가치 훼손 요인이 아니다. 투자자들의 실망감으로 주가가 하락한다고 하더라도 출시 일정이 가시화되면 반등할 것으로 주가의 추세적인 상승세는 이어질 것으로 판단한다"고 설명했다.

엔씨소프트의 3분기 실적은 전분기와 유사할 것으로 전망된다. 대신증권은 엔씨소프트의 3분기 매출액을 5642억원, 영업이익을 2039억원으로 추정하고 있다. 전분기 대비 매출액은 5% 늘어나고, 영업이익은 3% 줄어드는 수치다.

이민아 대신증권 연구원은 "리니지2M 일매출은 2분기 22억원, 3분기 18억원으로 추정된다"며 "'리니지M' 매출은 성공적인 업데이트에 힘입어 3분기 24억원(2분기 18억원)으로 반등이 예상된다"고 말했다.

