싱가포르 "아기 낳으면 250만원 더 드립니다"…최대 1100만원

[아시아경제 나한아 기자] 싱가포르는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 장기화 되자, 출산율 저하를 우려해 향후 2년간 250만원의 출산 보조금을 추가 지급하기로 했다.

10일 현지 언론에 따르면 전날 싱가포르 정부는 코로나19 기간 육아의 재정적 부담을 덜어주기 위해 2020년 10월 1일부터 2022년 9월30일까지 태어나는 신생아의 부모에게 3천 싱가포르 달러(약 254만 원)를 지급한다고 발표했다.

싱가포르의 '코로나 출산장려금'은 단 한 차례만 지급되는 것으로, 기존에 아이를 낳으면 지급되는 최대 1만 싱가포르 달러(약 850만 원)의 보조금에 추가된다.

인드라니 라자 총리실 장관은 코로나19 사태로 인해 국민들이 아이를 낳기 쉽지 않아지고 있다고 우려하면서 "정부는 싱가포르인들이 결혼하고 부모가 되는 것을 돕기 위해 노력을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

앞서 싱가포르 신문에 따르면 싱가포르 정부가 지난 6~7월 미혼자 및 기혼자 4천100명가량을 대상으로 조사한 결과, 10명 중 3명가량은 결혼을 연기하거나 아이 갖는 것을 미루겠다고 대답했다.

또 블룸버그 통신이 인용한 정부 자료에 따르면 싱가포르에서는 2018년 출산율이 1.14명으로 8년 만에 최저를 기록했고, 지난해에도 변동이 없었다. 이는 전 세계에서 가장 낮은 축에 속한다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr