전국 최대 다문화축제 '창원 맘프'(MAMF) 온라인 생중계

23일부터, 코로나19 여파로 주빈국 미결정…다문화 퍼레이드는 취소

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 전국 최대 문화 다양성 축제 '맘프'(MAMF)가 23일부터 온라인으로 생중계된다.

맘프는 '이주민 아리랑 다문화 축제'(Migrants' Arirang Multicultural Festival)의 줄임말로, '아리랑'에 담긴 한국인 정서와 다문화가 어우러져 이주민과 내국인이 함께하는 문화 축제를 지향한다.

맘프는 2005년 서울에서 처음 개최돼 2010년 경남 창원으로 옮겨와 올해 15년째를 맞는다. 그동안 맘프는 오프라인으로 공연, 전시 등 프로그램으로 관객에게 감동을 전했으나, 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 오프라인 행사 없이 온라인으로만 진행된다.

매년 행사 때마다 참가국 중 1개 나라를 주빈으로 선정해 그 나라 문화를 소개해왔지만, 온라인으로 행사장이 옮겨지면서 올해는 주빈국을 정하지 않았다. 공연과 전시 등 행사가 비대면 프로그램으로 진행되면서 축제의 하이라이트인 다문화 퍼레이드 역시 진행하지 않을 계획이다.

10개국 이주민과 다문화소년소녀합창단 '모두'의 코로나19 극복 응원 댄스 챌린지가 홈페이지에 공개될 예정이다. 댄스 첼린지는 누구나 참여할 수 있으며, 자신의 댄스 영상에 해시태그를 달아 SNS에 올리면 된다.

이어 랜선으로 떠나는 14개국 현지 맛집 탐방, 14개국 컬쳐 스토리, 웹툰으로 만나는 이주민 이야기 등도 만나볼 수 있다. 특히 이주민 이야기 웹툰은 시사만화가 권범철 화백이 참여했으며, 방글라데시·캄보디아·필리핀·네팔·파키스탄 등 주한 각국 외교관의 축하 영상도 준비됐다.

맘프 관계자는 "대한민국 사회 통합과 문화 다양성 제고에 이바지하고 인권 감수성 향상에 기여하는 이번 축제에 많은 관심 바란다"고 당부했다.

