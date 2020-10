연중 최대 성수기인 4분기…신차로 분주한 車업계

[아시아경제 성기호 기자] 완성차 업계가 성수기인 연말을 앞두고 대대적인 신차 출격에 나선다. 최근 회복세를 보이고 있는 내수 시장을 끌어올리기 위해 연중 최대 성수기인 4분기에 신차를 집중하는 전략이다.

10일 자동차 업계에 따르면 현대자동차 제네시스 브렌드는 내달 스포츠세단 G70의 부분변경 모델에 이어 스포츠유틸리티차량(SUV) GV70을 출시할 전망이다.

제네시스는 최근 G70 부분변경 모델을 내·외장 디자인을 공개했다. 역동적인 디자인으로 시선을 끄는 G70은 3년 만에 선보이는 부분변경 모델로, 가솔린 2.0 터보, 디젤 2.2, 가솔린 3.3 터보 등 3종의 파워트레인으로 운영될 예정이다.

현대차에서는 이달 기대작인 신형 투싼의 본격적으로 출시가 이뤄질 전망이다. 지난달 16일 사전계약 첫날에는 1만대를 돌파할 정도로 기대를 모으고 있는 모델이다. 여기에 소비자들의 요청에 따라 지난달 28일부터는 투싼 하이브리드 모델도 계약을 받고 있다. 또 코나도 부분변경 모델 출시를 앞두고 있다.

쌍용자동차는 7일 '2021 티볼리 에어'를 출시했다. 이번 신차는 이례적으로 TV홈쇼핑 방송을 통해 첫 공개되었다.

티볼리 에어는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에 따라 새로운 트렌드로 자리 잡은 '차박(차에서 숙박)'에 특화된 모델이라는 점을 내세우고 있다. 2열 좌석을 접으면 1879mm 공간을 확보 할 수 있어 성인 남성도 충분히 차박이 가능한 사이즈다. 1.5리터 가솔린 터보 등 새 엔진을 추가했고 주행안전기술도 향상됐다. 원격제어, 카투홈 등을 포함한 새 인포테인먼트 시스템인 인포콘도 마련했다.

수입차에서는 메르세데스-벤츠 E클래스와 BMW 5시리즈가 격돌을 벌인다. 벤츠는 오는 13일 E클래스 부분변경 모델 출시를 앞두고 있다. 부분 변경이지만 디자인에서 대폭 변화를 가미한 것이 특징이다. 여기에 두개의 12.3인치 디스플레이로 구성된 와이드 스크린 콕핏 디스플레이 등 편의사양도 강화됐다.

BMW는 지난 5일 뉴5시리즈와 뉴6시리즈 그란투리스모를 출시했다. '드라이빙 어시스턴트 프로페셔널'과 '후진 어시스턴트' 등 첨단편의 기능을 두 모델 전체에 기본으로 탑재했고, 48볼트 마일드 하이브리드를 포함해 다양한 파워트레인을 소비자들에게 선보인다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr