野 의원 "피격공무원 월북가능성 해경 실험, 실패했다"

[아시아경제 최대열 기자] 국회 농림축산식품해양수산위원회 안병길 국민의힘 의원은 북한군에 피격된 해양수산부 공무원의 월북 가능성을 뒷받침하는 해경의 실험이 설득력이 떨어진다고 10일 주장했다.

안 의원이 해경으로부터 받은 '실종자(A씨) 신고 위치 더미 표류 실험' 보고서에 따르면 해경은 지난달 26일 A씨가 실종된 소연평도 인근 해상의 조류를 파악하기 위한 실험을 했다. 실험은 구명조끼를 입힌 높이 180㎝ㆍ무게 73㎏의 '더미(인체모형)'를 소연평도 인근 해상에 던지고 위치를 추적하는 방식으로 이뤄졌다.

해경은 실험 당일 오후 7시부터 다음 날인 지난달 27일 오전 3시 35분까지 8시간 35분간 4차례 더미의 위치를 확인했으나 더미를 잃어버려 위치를 확인하지 못했다. 소실된 지점을 수색했으나 발견하지 못해 분실보고를 했다. 이후 해경은 A씨 수색작업에 복귀하다가 지난달 27일 오후 1시 58분 소연평도 남서쪽 3.7㎞ 지점 해상에서 소실됐던 더미를 찾았다.

실험을 마친 해경은 A씨가 붙잡고 있던 부유물의 종류가 특정되지 않아 같은 조건으로 실험할 수 없다고 판단했다. 당초 계획했던 추가 실험은 진행하지 않았다. 해경은 지난달 29일 브리핑에서 이 실험결과와 국내 기관 4곳의 분석결과를 인용해 A씨가 단순히 표류했다면 소연평도를 중심으로 반시계방향으로 돌면서 남서쪽으로 떠내려갔을 것이라고 추정하며 월북 가능성을 설명했다.

안 의원은 "해경이 실패한 실험을 월북 근거로 제시하고 있다"며 "(A씨가) 조류로 (북측에) 갈 수 없으니 인위적으로 갔다고 판단하는 해경의 논리는 맞지 않는다"고 주장했다.

