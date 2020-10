1년전 뉴욕서 실종된 모델, 빈민가서 충격적인 모습으로 발견

[아시아경제 최은영 기자] 1년 전 뉴욕서 실종된 유명 모델이 충격적인 모습으로 빈민가에서 발견됐다.

지난 8일(현지시간) 브라질 언론에 따르면 7일 올해 26세인 엘로이자 핀투 폰치스가 리우데자네이루시 남부 지역에 있는 모후 두 칸타갈루 빈민가에서 발견됐다.

브라질 북동부 알라고아스주 출신인 엘로이자는 뉴욕에서 패션모델로 활동했으며 실종 직전까지도 유명잡지 화보에도 등장할 만큼 왕성하게 활동한 것으로 알려졌다.

엘로이자는 지난 2019년 뉴욕 출장 중 어떤 흔적도 남기지 않고 갑자기 사라졌다. 실종 5일 후 맨해튼 시내 인근의 거리에서 발견되기도 했지만, 또다시 사라지고 1년이 지난 뒤 브라질에서 발견된 것이다.

발견 당시 그녀는 자신이 브라질에 어떻게 도착했는지 전혀 기억을 못 하는 상태였고, 방향감각을 거의 잃는 등 심한 충격을 받은 것처럼 보였다고 전해졌다.

빈민가 구호 프로그램 담당자 안토니우 카를루스 두스 산투스는 "그녀가 길을 잃은 채 빈민가를 떠돌며 매우 혼란스러워하고 있었다"라며 "주민들의 신고로 구조할 수 있었다"라고 전했다.

그녀는 현재 인근 보타포구 지역 병원으로 옮겨져 치료를 받는 것으로 알려졌다.

브라질 언론은 "그녀가 스스로 빈민가로 갔을 가능성은 전혀 없다"라고 전해 그녀가 어떻게 빈민가에서 발견되었는지 의문을 더한다.

앞서 엘로이자는 2015년 9월 이혼한 러시아모델 출신 전남편 안드레 비를레누와의 사이에서 딸 하나를 두었다. 이후 지난 2월 모델 활동을 위해 미국에 정착했던 것으로 밝혀졌다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr