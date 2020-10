BTS, 오늘 저녁 대규모 온라인 콘서트

'BTS 맵 오브 더 솔 원' AR·XR 적용 영상 4K·HD 송출

'방방콘 더 라이브'보다 여덟 배 많은 제작비 투입

그룹 방탄소년단(BTS)이 오늘(10일) 오후 7시부터 약 두 시간 동안 대규모 온라인 콘서트를 선보인다. ‘BTS 맵 오브 더 솔 원(MAP OF THE SOUL ON:E)’이다. 지난 6월 세계 관객 75만 명을 동원한 ‘방방콘 더 라이브’보다 여덟 배 많은 제작비를 투입했다. 소속사 빅히트엔터테인먼트는 “단 하나뿐인 온라인 에디션 공연이라는 의미를 지닌 만큼 한층 더 웅장하고 볼거리가 풍성한 공연이 될 것”이라고 예고했다.

‘BTS 맵 오브 더 솔 원’은 준비에만 1년여가 걸렸다. 애초 오프라인 콘서트를 병행할 계획이었으나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 확산으로 온라인 스트리밍 서비스만 하게 됐다. 증강현실(AR), 확장현실(XR) 등이 적용된 영상을 4K와 HD 고화질로 송출한다. 여섯 개의 서로 다른 앵글을 실시간으로 선택해 감상하는 ‘멀티뷰 라이브 스트리밍’ 서비스도 제공한다.

방탄소년단은 대형 무대 네 곳에서 다양한 음악과 퍼포먼스를 펼친다. 빅히트엔터테인먼트는 “지금까지 한 번도 공개하지 않았던 무대를 보여줄 예정”이라며 “첫날과 둘째 날(11일) 공연 세트 리스트에 변화를 줬다”고 설명했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr