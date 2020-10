[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 한글날 연휴를 맞아 불법집회에 대응하고 코로나19로부터 시민 안전을 지키기 위해 특별 방역소독과 물청소를 실시했다.

9일 오후부터 10일 오전까지 이어진 방역소독 및 물청소는 광화문광장, 종각역, 경복궁역, 구청사 주변 등을 대상으로 진행됐다.

종로구 방역인력이 투입돼 방역사각지대 없는 꼼꼼한 방역소독을 하고 이어서 물청소차를 동원, 물청소 또한 마친 상태다.

김영종 종로구청장은 “코로나19 확산세로 지역주민은 물론이고 인근 상인, 직장인들 역시 불안해 하고 있다. 종로구는 신속하고 철저한 방역소독으로 감염병의 지역 확산을 막고 시민 안전을 지키기 위해 꾸준히 노력하겠다”고 전했다.

