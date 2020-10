文 대통령 학력비하? 서민 "경희대 언급도 안했는데…한숨만"

[아시아경제 나한아 기자] 서민 단국대 의대 교수가 '공부 못 하는 학생의 전형 문재인'이란 자신의 블로그 글에 비판 댓글이 달리자 10일 해명에 나섰다.

서 교수는 지난 8일 자신의 네이버 블로그에 '공부 못하는 학생과 문 대통령의 공통점 여섯 가지'라는 글에 "학벌주의, 공부 못하는 학생 비하" 등과 같은 비판 댓글이 달리자 "문재인 지지층과 그 리더들은 제 글을 '자기가 서울대 나왔다고 경희대 나온 대통령을 업신여겼다'로 단정 지은 뒤 대통령이 얼마나 공부를 잘했는가 거품을 문다"라고 반박했다.

김정란 상지대 명예교수는 지난 8일 서 교수 글에 "문 대통령은 서울법대 갈 실력이 안 되어서 경희대 법대에 간 것이 아니다. 4년 장학금을 받기 위해 경희대에 갔고, 사법연수원도 수석으로 졸업했는데 민주화운동 투옥 경력 때문에 점수가 깎여 차석으로 졸업했다"라고 지적했다. 또 박노자 노르웨이 오슬로대학 교수도 "문 대통령의 지지자가 아니지만, 교수님이야말로 한국 학벌 귀족의 전형"이라고 비판했다.

이에 서 교수는 "공부 못하는 학생을 비하할 의도가 전혀 없었다"라면서 "문 대통령은 대통령으로서 낙제점인데 반성은 커녕 남 탓만 하고 있으니 앞으로도 나아질 확률도 없다"라는 취지에서 글을 썼다고 강조했다.

이어서 그는 "문 대통령이 경희대를 나왔다는 얘기를 언급조차 하지 않았다"라며 경희대를 비하한 것도 아니라고 덧붙였다.

또 그는 "제가 노무현 대통령을 좋아했던 게 그가 좋은 대학을 나와서가 아니었으며, 조국과 추미애를 비판하는 게 그들이 좋은 대학을 나오지 않아서가 아니었다"라며 자신은 학벌주의자가 아니라고 반박했다.

그러면서 그는 '대깨문(문재인 대통령 지지세력들의 비속어)의 집단난독'이라고 칭하면서 자신의 글은 "문 대통령의 무능과 이를 이전 정권에 핑계 대는 걸 지적하는 것이었다"라고 주장했다.

앞서, 그는 지난 8일 자신의 네이버 블로그를 통해 "문재인 대통령이 잘한 게 윤석열 검찰총장과 최재형 감사원장을 임명한 것 말고는 도대체 생각이 나지 않는다"라고 말했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr