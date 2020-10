동명대에서 열린 수상한(?) 퀴즈대회 … ‘부산의 숨은 명소’ 본사람만 안다

명소 발굴?탐방?영상제작·온라인탑재 ⇒ 골든벨대회로 피날레

코로나블루 속 신입생·외국인유학생에 동네 이모저모 보여줘

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 지난 8일 부산 동명대에서 조금은 ‘수상한’ 퀴즈대회가 열렸다.

부산의 ‘숨은 명소’를 주제로 답을 맞추는 대회인 것까지는 좋은데 문제가 좀 이상하다.

‘숨은 명소 탐방’ 프롤로그에서 패러디한 드라마는? 메이커페이스에 없는 공간은? 카공족이 청년창조발전소에서 받는 혜택은?

이런 난해한 질문이 출제된 이색 퀴즈대회의 문제들은 동명대 재학생 10여명이 만든 영상 콘텐츠에 모두 해답이 있었다.

학생들은 최근 부산의 숨은 명소를 직접 발굴 탐방해서 10개의 탐방 영상을 자체 제작해 온라인으로 알렸다.

이 영상의 내용으로 퀴즈문제를 자체적으로 만들어 이 대학의 재학생과 외국인 유학생 참가자를 대상으로 SNS로 접수받은 뒤 10월 8일 퀴즈대회를 연 것이다.

대회는 줌(ZOOM)을 통해 진행됐다. 골든벨방식 등으로 예선, 본선, 결승전이 1시간여가량 이뤄졌다.

동명대 정명은씨(유아교육과4) 등 7명의 재학생은 외국인유학생 5명과 내국인학생 53명의 참가신청을 받아 이날 오후 6시부터 대학본부경영관 스튜디오에서 ‘부산의 숨은 명소’를 주제로 함께 참여하는 글로벌 퀴즈대회를 ZOOM으로 가진 것.

3개국 언어자막을 함께 보여주는 ‘골든벨’ 퀴즈대회 방식으로 진행했다.

퀴즈는 이들이 지난 수개월간 자체 제작한 ‘부산의 숨은 명소 탐방’ 영상 총 10편 내용에 관한 것이다. 총 60여개 문항을 준비했다.

대상, 우수상 등 시상자에게는 이 대학이 최근 교내재배에 성공한 스마트팜(도시농업) 재배버섯 ‘동명아미고’를 상품으로 전했다.

정명은씨 등은 앞서 지난 3월부터 부산지역 탐방대상 명소를 자체 선정해 6월부터 체험하고 그 영상을 만들어 SNS로 알려왔다.

코로나시대에 학생들의 대학생활 적응을 돕기 위해 자신들이 손수 캠퍼스와 이웃 동네를 돌아다니며 만든 영상들이다.

이 대학 홍보대사 팀장인 정명은씨는 “영상 한 편 기획과 제작 등에 많은 인원과 시간과 발품이 들어갔다”며 “잘 살펴볼 수록 우리가 사는 동네, 부산에 많은 보물이 보였다”고 말했다.

10개의 탐방 영상에 영어, 중국어, 베트남어 등 자막을 넣은 3개 외국어 버전(총30개) 추가 제작 탑재도 10월 중 마무리한다.

재학생 10여명은 기획과 현장답사, 인터뷰 섭외, 구성작가, 리포터와 촬영감독, 최종편집 등 역할을 분담해 완성도 높은 부산 홍보 영상물을 세상에 내놓았다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr