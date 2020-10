"나이도 스펙?"…연령 차별하는 수도권 로스쿨에 30대 '울상'

[아시아경제 최은영 기자] 다양한 배경과 사회적 경험을 가진 법조인 양성이라는 취지로 설립된 로스쿨의 입시 과정에서 연령 차별이 존재하는 것으로 밝혀졌다. 특히 수도권 로스쿨의 경우 32세 입학생 비율이 4%에 머물렀다.

국회 교육위원회 소속 박찬대 더불어민주당 의원이 교육부로 부터 제출받은 '최근 3년간 법전원별 입학생 연령 현황'에 따르면 2020학년도 수도권 소재 로스쿨 입학생 1175명 중 32세 이상은 단 41명에 불과한 것으로 나타났다.

특히 올해 서울대, 고려대, 중앙대는 32세 이상 입학생을 단 한 명도 뽑지 않은 것으로 나타났다. 연도별로는 2018년 53명 (4.6%), 2019년 61명 (5.2%), 2020년 41명 (3.5%)로 수도권 소재 로스쿨의 최근 3년간 32세 이상 입학생 비율은 평균 4%대에 머물렀다.

비수도권의 경우, 32세 이상 입학생의 수가 2018년 225명 (23.7%), 2019년 226명 (23.4%), 2020년 221명 (23.1%)로 수도권에 비해 약 6배가량 높은 것으로 확인됐다.

이처럼 로스쿨 입시에서 연령차별이 이루어지는 이유는 변호사 시험 합격자의 평균 연령과 연령대별 합격률에 따른 것으로 보인다.

역대 변호사 시험 합격자의 평균 연령은 △1회 31.71세 △2회 31.65세, △3회 31.39세 △4회 31.43세 △5회 31.24세 △6회 31.46세 △7회 31.45세 △8회 31.4세로 지난 8년간 평균 31세로 조사됐다.

연령대별 출원자 대비 합격률 역시 △20대 64.1% △30대 40.8% △40대 34.7% △50대 14.3%로 20대의 합격률이 압도적으로 높게 나타났다.

이처럼 각 로스쿨에서는 변호사 시험 합격률을 높게 유지하기 위해 20대 학생을 선호하는 것으로 밝혀졌다.

박 의원은 "30대 수험생들은 LEET(법학적성시험)에서 고득점을 받았더라도 지방소재 로스쿨로 눈을 돌려야 한다고 이야기한다"라며 "수도권 로스쿨의 입시 연령 차별 문제는 다양한 배경과 사회적 경험을 가진 법조인을 양성시키기 위함이라는 로스쿨의 취지에 어긋나는 것"이라 지적했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr