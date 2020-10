삼성전자 노사, '사전협의'로 견해차 최소화 기대감

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자 노사가 사전협의를 통해 향후 본교섭에서 노사갈등을 최소화할 수 있을지 이목이 쏠린다.

10일 노조 등에 따르면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,700 전일대비 200 등락률 -0.33% 거래량 24,589,924 전일가 59,900 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 주가 8만원대 갈까실적개선·주주환원 두 마리 토끼 잡을 삼성전자'기자출입증 이용 국회 출입' 삼성전자 임원 퇴사…삼성 "재차 사과" close 사측은 노사 간 사전협의에서 나온 노조 측의 교섭 제반사항 요구에 대해 회신할 예정이다. 앞서 삼성전자 노사는 지난 8일 오후3시께부터 2시간 30여분 동안 단체교섭 진행을 위한 사전협의를 진행했다. 삼성전자는 과거 개별노조 단위로 단체교섭을 진행하기도 했지만, 단체협약 체결에 이르진 못했다.

이날 진행된 사전협의에서는 사측 인사 담당자와 1~4 노조·4노조의 상위 단체인 전국금속노동조합연맹(금속노련) 관계자 등 10여명이 참석했다. 주로 본교섭 진행에 앞서 사측이 노조가 요구하는 전용 실무공간 마련, 타임오프제(근무시간 인정제), 노조 전임제 등 제반 조건을 청취했고, 노사 간 단체교섭 일정 및 진행 방법에 대해 협의한 것으로 알려졌다. 당장 사전협의에 대한 결론이 나지 않았지만 사측도 적극적인 자세로 노조 측의 의견을 청취하며 협의시간이 당초 예상한 1시간보다 훌쩍 길어진 것으로 전해졌다.

삼성전자가 사측이 노조의 단체교섭 전 사전협의를 적극적으로 응하면서 향후 진행될 본교섭에서의 견해 차이와 마찰을 줄이고 단체협약을 체결할 수 있을지 주목된다. 노사 간 단체교섭 전 사전협의가 이례적인 일은 아니지만 통상 교섭 대표들의 상견례 전 줄다리기의 셩격을 띄어 활발한 협의가 진행되지 않아 본교섭에서도 마찰을 빚는 경우가 흔하다.

다만 이재용 삼성전자 부회장이 지난 5월 대국민 사과에서 '무노조 경영 원칙 폐기'를 선언한 이후 삼성 내 단체교섭이 본격화되고 있고, 단체협약을 이미 체결한 계열사도 나오고 있어 노조 내에서는 일부 기대감도 흘러 나온다.

삼성의 금융계열사인 삼성화재의 경우 지난 8월 창립 68년만에 첫번째 단체협약을 체결하고 노조 활동 보장을 위해 상호 협력하기로 했다. 전자계열사인 삼성디스플레이는 지난 5월, 삼성SDI 울산 노조도 지난달부터 단체교섭을 진행하고 있다.

삼성준법감시위원회도 꾸준히 삼성의 노조 활동을 보장하기 위한 실효적 절차 규정 정비 등을 검토하라고 주문하고 있다. 삼성전자는 이에 따라 임직원 대상 노동 관련 준법 교육 의무화, 노동·인권 단체 인사 초빙 강연 등도 방안을 내놨고, 최근에는 노동전문가들로 노사관계 자문그룹을 구성하기도 했다. 이 부회장도 최근 삼성준법감시위원들을 만나 대국민 사과에서 한 약속을 지켜나갈 것이라고 다짐하기도 했다.

노조 측 한 관계자는 "이 부회장도 노동 3권을 지키겠다고 강조했고, 삼성전자가 전자계열사 가운데 맏형 격인 만큼 사측도 단체교섭에 적극적으로 임할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr