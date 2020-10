게시글 하나에 수천만원…"걸어다니는 꼬마 중소기업"

[아시아경제 최은영 기자] 유튜브와 SNS 등에서 유명세를 끄는 '꼬마 인플루언서'들이 엄청난 수익을 내는 것으로 나타났다.

9일(현지시각) 외신에 따르면 아동용품 판매 업체 '벨라 베이비(Bella Baby)'는 자체 데이터 분석 시스템·후원 계약·수익 정보 등을 활용해 인스타그램 게시물당 수익을 산정하여 전 세계에서 가장 돈을 잘 버는 10명의 꼬마 인플루언서들을 꼽았다.

1위는 미국 로스앤젤레스(LA) 출신의 7살 여자아이 에버레이 로즈 수터즈(Everleigh Rose Soutas)였다. 510만명의 팔로워를 보유한 그는 게시물 1개당 최고 16867달러 (한화 약 2천만 원)를 벌어들여 가장 많은 수입을 냈다. 그는 인스타그램에 귀여운 포즈의 사진과 춤 영상을 올려 인기를 끌고 있다.

2위는 미국의 4살 여자아이 엘레 라이블리 맥브룸(Elle Lively McBroom)이었다. 게시물당 1만 ~ 1만 6666달러 (한화 약 1100만 ~ 1859만 원) 의 수익을 얻는 것으로 추정됐으며 춤추는 영상과 일상을 공유한다.

3위는 미국의 5살 스터퍼 쌍둥이(Emma and Mila Stauffer)다. 게시물당 7081 ~ 1만 1803달러 (한화 약 800만 ~ 1400만 원) 의 수익을 얻는 것으로 조사됐으며 귀여운 포즈와 일상을 공유하고 있다.

이외에도 미국의 수영 황제 마이클 펠프스의 4살배기 아들 부머 펠프스와 DJ칼리드의 아들 아시드 등이 고수익 아동 인플루언서 톱10에 이름을 올렸다.

공개된 명단에는 한 살배기 아기도 포함된 것으로 알려졌다. 2위를 차지한 엘레 라이블리 맥브룸의 동생 알라아 마리 맥브룸은 언니에 이어 5위를 차지하며 게시물당 5612~9353달러 (한화 약 650만 ~ 1100만 원) 의 수익을 올렸다.

이들의 인스타그램 계정은 주로 그들의 부모에 의해 운영되는 것으로 알려졌다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr