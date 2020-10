'한글날 연휴' 이틀째 집회도 인파 결집 없을듯…차벽도 해제

[아시아경제 송승윤 기자] 한글날 연휴 이틀째인 10일에도 서울 도심에서 일부 보수단체의 집회가 예고됐지만 전날과 마찬가지로 큰 충돌은 없을 전망이다. 경찰은 이날 운용 수위를 대폭 완화해 차벽을 설치하지 않기로 했다.

경찰에 따르면 이날 서울 도심에선 20여개의 집회 및 행사가 예정돼있다. 개천절 차량시위를 진행했던 새로운한국을위한국민운동(새한국)은 이날 오후 2시 차량시위 형태로 '추미애 법무부장관 사퇴촉구 집회'를 연다. 이들은 마포구 마포유수지 주차장에서 서초소방서까지 10.3㎞ 구간을 비롯해 ▲사당역 공영주차장→고속터미널역 11.1㎞ 구간 ▲도봉산역 주차장→신설동역 25.1㎞ 구간 ▲은평구 응암 공영주차장→구파발 롯데몰 9.5㎞구간 ▲신설동역→성동구 왕십리역 7.8㎞구간 등에서 차량 시위를 펼칠 계획이다.

보수단체 트루스 리얼리는 오후 12시부터 송파구 신정동 롯데타워 앞에서 '박근혜 탄핵 진실집회'를 개최했다. 석방운동본부도 오전 9시부터 박 전 대통령 석방촉구 서명 홍보전을 열었다.

이들 집회는 10여명 정도의 소규모로 진행돼 인파 결집은 없을 것으로 보인다. 광화문 일대 차벽도 사실상 해제됐다. 경찰은 전날 한글날 집회에선 광화문 일대에 차벽을 설치했으나 개천절 집회 때처럼 모든 도로를 둘러싸는 방식이 아닌 세종대로 양 측면에만 차벽을 설치하고 광화문 광장을 원천 봉쇄하지는 않았다.

서울경찰청은 전날 입장문을 통해 "많은 시민께서 불편을 감수하고 협조해준 덕에 잘 마무리됐다"며 "경찰은 앞으로도 방역당국과 협업해 시민 불편을 최소화하면서 감염병 확산 위험을 방지하는 조치를 취해 나가겠다"고 밝혔다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr