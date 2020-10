정부 "경기·강원 양돈농가 375곳, 11일까지 혈액시료 채취"…긴급점검

[아시아경제 최대열 기자] 정부가 강원도 화천 일대 양돈농가를 대상으로 긴급 현장점검에 나섰다. 점검반 18개를 꾸려 소독ㆍ방역시설이 제대로 설치돼 작동중인지 등을 살펴보기로 했다.

아프리카되지열병 중앙사고수습본부는 10일 양성개체가 발견된 10㎞ 일대인 야생멧돼지 방역대 내 양돈농가를 대상으로 이 같은 조치를 취했다고 밝혔다. 앞서 전일 강원도 화천에 있는 양돈농가의 사육돼지 가운데 아프리카돼지열병 확진사실을 확인한 데 따른 후속조치다.

중수본에 따르면 광역방제기와 소독차, 군 제독차 등 소독장비 943대를 동원해 전국 양돈농가 6066곳에 대해 일제소독을 했다. 이번 발병지역인 화천군에는 소독장비 11대를 투입해 발생농장과 주변 연결도로를 집중 소독했다. 원래 이 지역에선 6대가 운영중이었다. 이와 함께 최근 한달간 화천군 일대 통행량을 분석해 축산차량이 자주 다니는 4개 도록, 20㎞ 구간을 소독했다.

중수본은 전일 경기도와 강원 북부 내 인접한 14개 시ㆍ군 양돈농가 375곳에 전화를 걸어 의심사례 등을 확인했으나 특이사항은 발견하지 못했다고 밝혔다. 이 곳 사육돼지에 대해 혈액시료를 채취해 검사하고 있으며 이날 오전 0시 기준 167곳의 시료채취를 마쳤다. 이르면 11일까지 혈액시료 채취를 끝내 검사할 수 있을 것으로 중수본은 내다봤다. 현재까지는 시료를 모으는 과정에서 겉으로 드러나는 특이사항은 없는 것으로 파악됐다.

중수본은 "GPS 축산차량 통합관제시스템으로 발생농장과 도축장을 방문한 차량이 출입한 다른 양돈농가를 확인해 사육돼지를 예찰한 결과 특이사항은 없었다"며 "방역을 위해 통제초소를 추가로 설치ㆍ운영하며 강원도 내 주요도로에 거점소독시설을 추가로 운영해 소독을 강화키로 했다"고 전했다.

