국민의힘 "라임·옵티머스 사태 면죄부 안돼…檢 공정한 수사해야"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘이 라임·옵티머스 사태 등 권력형 비리 의혹에 검찰이 공정한 수사를 해야 한다고 목소리를 높였다.

김예령 국민의힘 대변인은 10일 논평을 통해 "요란스러운 수사 시작으로 지지부진 시간을 끈 이후, 세상이 시끄러운 사이에 불현듯 조용히 면죄부를 주는 것이 문재인 정권 권력형 비리에 대한 검찰의 레퍼토리가 되어가고 있는 듯하다"며 이같이 말했다.

김 대변인은 "무려 피해액이 1조6000억원 대인 라임사태 핵심인물인 김봉현 전 회장이 강기정 당시 청와대 정무수석의 이름을 거론했고 5000억원대 피해를 남긴 옵티머스 펀드사건에서는 조력자로 도움을 준 청와대, 정부여당, 고위층 인사들 리스트가 담긴 것으로 파악되는 내부문건도 공개됐다"며 "국민을 위해 존재해야 할 검찰이 정권의 비리를 은폐·축소하는데 가담하고 있다는 것이 믿겨지지 않을 뿐더러 다른 사명을 다하는 검찰의 사기마저 짓밟고 있어 우려가 깊어진다"고 지적했다.

그는 "수사 초기부터 여권인사 연루설이 흘러나오고, 얼마전에는 이낙연 대표의 사무실 복합기 임대료를 옵티머스 관련 업체가 대납했다는 의혹이 제기되기도 했다. 금융범죄로만 보기에는 이미 수상한 점이 한 두가지가 아니었다"며 "검찰은 결정적 증거와 진술을 파악하고도 이를 조용히 뭉갰고 심지어 검찰총장은 언론 보도를 통해 이 사실을 알았다고 한다"고 비판했다.

김 대변인은 "정의의 반대편에 선 검찰의 수사 결과에 대해 어느 누가 동의할 수 있겠는가"라며 "'민주주의 허울 쓴 독재를 배격하라'던 윤석열 총장의 발언을 다시금 되뇌이기를 바란다"고 말했다.

