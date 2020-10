대만 건국기념일 앞두고 中 군용기 대만 방공식별구역 다녀가

[아시아경제 최대열 기자] 중국 군용기 2대가 중화민국 건국기념일을 하루 앞둔 9일 대만 방공식별구역(ADIZ, air defense identification zone)에 다녀갔다고 현지 언론이 보도했다.

대만 국방부는 중국군 산시 Y-8 수송기와 Y-9 수송기 각 한대가 대만 서남부 방공식별구역에 들어왔다가 둥사군도 인근을 비행했다 발표했다고 현지 매체 중앙통신사가 보도했다. 보도에 따르면 이번 항공기 기종은 전자신호 정보분석을 하는 기종의 하나로 대만 국방부는 무선경보를 발령했다고 전했다.

이번 사건은 지난달 16일 이후 15번째로 중국의 군사자산이 대만 인근 영공ㆍ해역에 침입한 것이다. Y-9이 발견된 건 이번이 처음인 것으로 전해졌다.

10일은 중화민국 건국기념일로 대만에서는 쌍십절(The Double Ten National Day)로 불린다. 전투기ㆍ폭격기ㆍ정찰기 등 중국 군용기는 올해 들어서만 200차례 이상 대만 방공식별구역에 들어와 대만을 거세게 압박하고 있다. 특히 중국의 대만 공중 압박 강도는 키스 크라크 미국 국무부 차관이 지난달 대만을 다녀간 후 강도가 높아졌다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr