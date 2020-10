'달' 바라보며 "기가 막힌다"…기안84, 文정권 때리기? '시끌'

[아시아경제 나한아 기자] 웹툰 작가 겸 방송인 기안84(본명 김희민·36)가 여혐논란으로 논란이 된 데에 이어, 최근 자신의 웹툰에서 문재인 정부의 부동산 정책을 꼬집는 듯한 내용이 담겨 누리꾼들 사이에서 갑론을박이 펼쳐지고 있다.

지난 6일 네이버 웹툰 '복학왕' 312화에서 초등학교 기간제 체육 교사인 등장인물이 집 없는 가난한 아이가 따돌림을 당하는 모습을 보고 '본인 처지도 다를 바 없다'라며 한탄하는 장면이 나왔다.

해당 장면은 등장인물이 밤하늘의 보름달에 손을 뻗는 모습과 함께, "가끔은 기가 막힌다. 이렇게 열심히 일해도 집 살길은 보이지가 않는 게 닿을 수도 없는 이야기 같은!!!"라는 대사가 쓰여있다.

이어 "한강이 보이는 마당 있는 주택은 몇 년 만에 몇십억이 올랐다고 한다. 이건 진짜 뭐가 잘못된 것 아닌가. 가진 놈들은 점점 부자가 되는데"라며 현재 부동산 문제를 지적하는 듯한 장면이 그려졌다.

이에 일각에서는 웹툰에 나온 닿을 수 없는 '보름달'이 문재인 대통령 애칭인 '달님'을 의미하는 것 아니냐는 의견이 나왔다. 또 빈부격차·부동산가격을 문제 삼는 내용을 두고, 정부의 부동산 정책을 비판했다는 해석등 다양한 해석이 나왔다.

"집값 폭등은 문 정부 탓","“우리나라 집값 현실 잘 표현했다"라며 현재의 부동산 정책을 잘 풍자했다는 자조적 댓글이 있는가 하면, "기안84 본인도 건물주면서 이런 걸 비판할 자격이 있느냐냐"라는 댓글도 있었다. 또, "만화는 만화로만 보자", "여혐 논란도 그렇고 표현의 자유를 지나치게 억압하는 것 아니냐"라며 웹툰 내용에 대해 사회의 반응이 너무 과하다고 비판하는 목소리도 나왔다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr