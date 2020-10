대전시. 위기가구 긴급생계지원 ‘최대 100만원’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 지역 위기가구를 대상으로 최대 100만원의 긴급생계지원금을 지급한다.

시는 이달 12일 오전 9시부터 ‘위기가구 긴급생계지원금’ 지급을 위한 온라인 신청을 접수한다고 10일 밝혔다.

지원대상은 기준중위소득 75% 이하, 재산 6억원 이하인 가구로 신청일 기준 신종 코로나바이러스감염증으로 소득이 25% 이상 감소한 가구가 해당된다. 지원대상 성립 기준일은 9월 9일이다.

신청자는 원천징수영수증, 소득금액 증명원, 고용·임금·무급휴직·소득 감소확인서 등 올해 7월 이후 소득이 25% 이상 감소했음을 증명하는 자료를 준비해 신청해야 한다.

온라인 신청은 세대주만 할 수 있고 신청자의 출생연도 끝자리를 기준으로 요일에 따라 인터넷 복지로 또는 모바일에 접속해 본인 인증을 거친 후 가능하다

방문 현장접수는 이달 19일부터 신분증을 지참하고 거주지 동 행정복지센터를 방문해 가능하다.

신청 마감은 온라인과 방문접수 모두 이달 30일 오후 6시까지다. 시는 신청접수 후 공적자료 시스템 조사 등을 통해 지급여부를 최종 결정하고 결과를 개별 통보한다.

생계지원금은 신청자가 작성한 입금계좌로 내달 중순 이후로 가구원 수에 따라 1인 40만원, 2인 60만원, 3인 80만원, 4인 이상 100만원 등으로 차등 지급한다.

정해교 시 보건복지국장은 “시는 120콜센터와 각 구청 전담 상담반을 운영해 접수과정에서 발생하는 민원과 애로사항을 신속하게 처리하고 대상자가 지원금을 신속히 받을 수 있게 하는데 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

