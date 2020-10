허리케인 닥친 美, 해일·정전 피해

[아시아경제 최대열 기자] 허리케인 '델타(Delta)'가 9일(현지시간) 미국 본토에 상륙했다고 현지 언론이 전했다.

미국 국립허리케인센터(NHC)는 이날 오후 델타가 남부 루이지애나주 크리올 인근에 상륙했다고 밝혔다. 전날 3등급으로 세력이 상향 조정됐던 델타는 육지에 도착하면서 추정 풍속이 시속 약 100마일(약 161㎞/h)로 떨어지며 2등급 허리케인으로 세력이 약화됐다.

루이지애나주 레이크아서 인근에서는 바람 속도가 시속 77마일(약 124㎞), 순간 돌풍 속도는 96마일(약 154㎞)로 측정됐다. 또 수위 관측소인 프레시워터 캐널 록스에서는 최대 8ft(약 2.4m)가 넘는 폭풍해일도 관측됐다. CNN은 델타가 육지에 오면서 세력이 약해지겠으나 여전히 바람이 강하고 푹풍해일로 인명피해가 이어질 것으로 내다봤다.

이번 허리케인으로 텍사스주와 루이지애나주에서는 20만이 넘는 가구ㆍ점포에 전기공급이 끊겼다. 육지에 상륙하기 전부터 해안가 일대에서는 폭풍해일로 수위가 높아져 피해를 입은 곳도 상당한 것으로 전해졌다. 앞서 루이지애나주 남서쪽 일대는 6주 전 허리케인 피해를 입었는데 이번에 또 닥치면서 피해가 커질 가능성도 있다.

델타의 영향으로 이날 오전부터 루이지애나주 남서부와 텍사스주에는 거센 바람이 불었다. 루이지애나주와 텍사스주, 아칸소주, 미시시피주, 테네시주 남서부의 주민 500만명에게는 돌발홍수 감시 경고가 내려졌으며 멕시코만 일대 원유 생산설비는 가동을 멈췄다.

