[2020국감] 기상기후산업 오픈마켓 거래 성공률 3.1%에 불과

윤준병 “올해는 거래 한 건도 없어…운영 취지 무색해져”

[아시아경제 임춘한 기자] 기상기술을 민간에 이전해 사업화를 촉진하기 위해 개설된 '기상기후산업 오픈마켓(기술사업화 통합시스템)'의 거래 성공률이 3.1%에 불과한 것으로 나타났다. 기상기후산업 오픈마켓은 기상·기후 분야를 기반으로 개발된 기술의 사업화와 기술이전을 지원하는 기술거래장터다.

10일 국회 환경노동위원회 소속 윤준병 더불어민주당 의원이 한국기상산업기술원으로부터 제출받은 '기상기후산업 오픈마켓 현황' 자료에 따르면 2016년 이후 등록된 판매 희망기술 449건 중 거래 성공 건수는 3.1%인 14건에 그쳤다.

연도별 판매 희망기술 등록 건수는 2016년 66건, 2017년 87건, 2018년 105건, 2019년 120건, 올해 1∼9월 71건이다. 이 가운데 거래에 성공한 건은 2016년 2건, 2017년 3건, 2018년 4건, 2019년 5건이고 올해는 한건도 성사되지 않았다.

또한 전자정부성과관리 지침에 따라 시스템을 운영한 지 3년이 지난 2019년부터 시행한 운영성과 측정 결과 기상기후산업 오픈마켓의 기능활용도는 2019년 91.56점에서 올해 72.81점으로 18.75점 하락했다.

윤 의원은 "2016년 이후 기상기후산업 오픈마켓에 등록된 기술 449건 중 거래 성공 건수는 14건에 불과하고 올해는 거래가 이뤄진 기술이 한 건도 없어 운영 취지가 무색해지고 있다"며 "기상서비스 기업과 기상산업 활성화를 위한 본래 취지에 부합할 수 있도록 대책을 마련해야 한다"고 말했다.

