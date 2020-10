낮술 뒤 음주시비… 상해치사 혐의 30대 징역 5년

[아시아경제 조성필 기자] 낮술을 함께 마시던 사람을 홧김에 폭행해 숨지게 한 30대가 실형을 선고받았다.

10일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의29부(부장판사 김창형)는 상해치사 혐의로 기소된 A(38)씨에게 징역 5년을 선고했다. 재판부는 "이 사건은 피고인이 화가 난다는 이유로 피해자를 밀어 넘어뜨린 후 뇌의 지주막하출혈 등으로 사망한 것"이라며 "결과가 매우 중하고 죄질이 좋지 않다"고 지적했다. 다만 양형에 대해 "피고인이 자신의 잘못을 모두 인정하고 반성하고 있다"며 "계획적인 범행이 아니라 다소 우발적이었던 점을 고려했다"고 밝혔다.

A씨는 지난 4월 오후 2시께 서울 용산역 대합실에서 B씨와 술을 마시던 중 "이만 집에 들어가겠다"고 말하고 자리에서 일어서려고 했다. 그런데 B씨는 술을 더 먹자며 A씨 옷깃을 잡아끌었다. A씨는 이에 격분해 B씨를 바닥에 넘어뜨린 뒤 폭행했다. B씨가 이미 쓰러져 움직임이 없는데도 분을 이기지 못해 들고 있던 신발로 머리를 수차례 더 때린 것으로 조사됐다. B씨는 결국 뇌 등에 손상을 입고 숨을 거뒀고 A씨는 상해치사 혐의가 적용돼 재판에 넘겨졌다.

