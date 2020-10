임성재, 2타 차 공동 7위 "벙커 샷 이글 봤어?"…디섐보 6위

슈라이너스아동병원오픈 둘째날 8언더파 몰아치기, 캔틀레이 등 5명 공동선두 '몸싸움'

[아시아경제 노우래 기자] 임성재(22ㆍCJ대한통운)의 몰아치기다.

10일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 서머린TPC(파71ㆍ7243야드)에서 이어진 미국프로골프(PGA)투어 슈라이너스아동병원오픈(총상금 700만 달러) 둘째날 8언더파를 작성해 공동 7위(12언더파 130타)로 도약했다. 패트릭 캔틀레이, 오스틴 쿡, 브라이언 하먼, 피터 멀너티(이상 미국), 마틴 레어드(스코틀랜드) 등 5명이 공동선두(14언더파 128타)에서 치열한 몸싸움을 펼치고 있는 상황이다.

임성재는 4타 차 공동 32위에서 시작해 이글 1개, 버디 7개(보기 1개)를 쓸어 담았다. 11~13번홀 3연속버디로 신바람을 낸 뒤 17번홀(파3) 보기는 18번홀(파4) 버디로 만회했다. 후반에는 3, 5, 7번홀 버디 이후 9번홀(파5)에서 '벙커 샷 이글'을 낚았다. 페어웨이안착률 78.57%에 그린적중률 88.89%의 샷 정확도를 동력으로 삼았다. 공동선두와는 2타 차, 지난 3월 혼다클래식 이후 통산 2승째의 호기다.

'헐크' 브라이슨 디섐보(미국)가 4언더파를 보태 1타 차 6위(13언더파 129타)에서 기회를 엿보고 있다. 한국은 강성훈(33) 공동 26위(9언더파 133타), 김시우(25ㆍ이상 CJ대한통운)가 공동 40위(8언더파 134타)에 자리했다. 반면 '탱크' 최경주(50ㆍSK텔레콤)와 안병훈(29) 공동 81위(5언더파 137타), 이경훈(29ㆍ이상 CJ대한통운)은 공동 132위(1오버파 143타) '컷 오프'다.

