국민의힘, 김종철 정의당 당대표에…“文정권 실정 목소리 내야”

“진정 ‘정의’의 가치 세우는 정당으로 거듭나길”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 10일 김종철 정의당 신임 당대표에게 “김 대표의 선출을 축하한다”며 “민주당 2중대라는 오명에서 벗어나려면, 176석 거대여당의 폭주와 문재인 정권의 실정에 단호한 목소리를 내야만 할 것”이라고 밝혔다.

김예령 국민의힘 대변인은 이날 구두 논평에서 “정의당이 진정 ‘정의’의 가치를 세울 수 있는 정당으로 거듭날 수 있기를 희망한다”며 이같이 말했다.

김 대변인은 “국민들은 지난해 조국사태에서 정의당이 청년과 국민을 외면한 채 침묵한 것을 기억하고 있다”며 “선거법과 공수처법 처리과정에서 여당과 손을 잡고, 국민들은 몰라도 된다는 누더기 선거법을 만드는 데에 일조했던 것도 기억한다”고 밝혔다.

김 대변인은 “정의당이 모든 국민을 아우르며 여야 간 건강한 긴장관계를 이어가야만 미래지향적 의회정치가 현실화되고, 정의당은 진정한 대안정당으로 자리잡을 수 있을 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr