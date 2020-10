'재산 축소 신고 의혹' 김홍걸 의원, 檢 출석…金 "성실히 임할것"

[아시아경제 최대열 기자] 무소속 김홍걸 의원이 10일 검찰에 출석했다. 더불어민주당 비례대표로 21대 국회에서 활동중인 김 의원은 재산 축소신고 의혹으로 당에서 제명됐다.

김 의원은 이날 오전 9시20분께 서울 서초동 서울중앙지검 청사에 변호사와 함께 모습을 보였다. 취재진이 재산 축소 신고에 대해 묻자 "검찰 조사에 성실히 임하겠다"는 답변을 남기고 청사로 들어갔다.

김 의원은 선거 사건을 맡는 공공수사2부(권상대 부장검사)에서 조사를 받는다. 총선 전 재산공개에서 10억원이 넘는 아파트 분양권을 빼고 4주택을 3주택으로 축소 신고한 사실 등이 드러났다. 이에 민주당은 윤리감찰단을 통해 관련의혹을 조사하던 중 김 의원이 협조하지 않는다는 이유로 당에서 제명했다. 이후 중앙선거관리위원회는 김 의원을 검찰에 수사의뢰했다.

검찰은 김 의원이 고의로 재산을 축소 신고했는지, 경위는 어떤지 등을 따져볼 계획이다. 검찰은 김 의원 조사를 마치는대로 다음 주 초까지는 사건을 처리할 예정이다. 21대 총선 선거사범의 공소시효는 오는 15일 자정까지다.

