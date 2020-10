與 만나는 재계, 3법 논의 주요 내용은?

[아시아경제 이동우 기자] 정부와 여당이 추진하는 이른바 '공정경제 3법'과 관련해 국회와 재계가 막판 조율에 나섰다. 재계는 공정경제 3법이 기업의 경영 부담을 가중하는 규제 법안이라고 주장, 처리 보류를 요구하고 있다. 반면 정부와 더불어민주당은 정기국회 내 현행 안대로 처리한다는 입장이다.

10일 재계에 따르면 한국경영자총협회, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회 등 6개 경제단체는 오는 14일 민주당 정책위원회 산하 공정경제3법 태스크포스와 비공개 정책간담회를 진행한다. 민주당 싱크탱크인 민주연구원도 15일 대한상공회의소, 경총, 중기중앙회 등과 대기업 연구소들을 초청해 법안 개선 방안을 위한 간담회를 연다.

재계는 특히 이번 간담회에서 상법 개정안의 감사위원 분리선출제도와 3%룰 제도를 저지하는 데 총력을 기울인다는 방침이다.

현행 상법은 이사 선출 후 이 중 감사위원을 선임하고, 감사위원 선임 시 대주주와 특수관계인이 각각 3%씩 의결권을 행사할 수 있다. 다만 상법 개정안이 통과되면 감사위원 중 최소 1명 이상은 이사와 분리해 선출하고 이때 최대 주주와 특수관계인의 지분을 모두 합산해 총 3%까지 의결권을 행사할 수 있다.

재계는 두 제도가 회사 경영의 핵심인 감사위원에 대한 대주주 선임권을 약화시켜 경영에 어려움을 준다고 호소하고 있다. 단기 이익을 추구하는 기관 투자자가 추천하는 감사위원이 선임돼 배당 확대 요구 등으로 경영권을 위협할 수도 있다.

하지만 정부와 여당은 감사위원이 대주주 영향력으로부터 독립해 경영활동을 감시하기 위해 분리 제도가 필수적이라는 입장을 고수하고 있어 여전히 재계와 거리를 좁히지 못하고 있다.

재계 관계자는 "다음주 간담회가 이번 공정경제 3법 개정의 분수령으로 보고 상임위에서 법 논의가 본격화되기 전까지 저지하는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr