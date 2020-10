유엔, 남북에 '북한군 피격 사망 공무원' 자료 공개 요청 고려중

[아시아경제 나한아 기자] 북한군의 총에 사망한 공무원 사건과 관련해 유엔 북한인권특별보고관이 남북한에 공식적으로 자료 요청을 고려 중이라고 밝혔다.

토마스 오헤아 퀸타나 특별보고관은 9일(현지시간) 미국 자유아시아방송(RFA)에서 "이번 한국 공무원 피살 사건과 관련해서 유엔 차원에서 진실 규명을 위해 남북한 당국 모두에 공식 서한 발송을 고려할 것"라며 이같이 말했다.

그는 "북한 정부에 해당 사건과 관련한 정보를 요청하고 우려를 표명하는 공식서한 발송을 고려할 것"이라면서 "한국 정부에도 (탈북민) 단체와 관련해 서한을 보냈던 것처럼 마찬가지로 (정보) 요청도 고려할 것"이라고 전했다.

또 그는 자료 공개를 유가족에게도 해야 한다고 주장하면서 "기밀 정보까지 모든 정보를 유가족에게 공개해야 한다. 유가족은 진실을 알 권리가 있다. (이는) 국제인권법에 보장된 인권이다"라고 강조했다.

앞서 그는 김정은 북한 국무위원장이 해당 사건 직후에 문재인 대통령에게 보낸 사과 통지문에 대해 "유감을 표명한 것은 중요한 몸짓이지만 사과는 아니다"라며 민간인 살해는 세계인권선언에 저촉되고 생명권에 관한 제네바 협약도 위반한 것이라고 비판했다.

그러면서 그는 북한 측에 "희생자의 가족들에게 모든 정보를 공개하고 보상하라"라며 한국 측에도 "이번 사안을 투명하게 공개할 것을 북한에 요구하고, 불법적인 살해를 초래한 북한의 정책 변화를 위해 목소리를 내야 한다"라고 당부했다.

한편, 지난 6일 피살된 공무원의 형 이 씨는 서울 유엔 인권사무소를 통해 유엔 차원의 진상 조사를 요청한 바 있다.

