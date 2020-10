'코로나 역설' 올해 감염병 35% 줄었다

신현영 의원 "마스크·거리두기, 감염병 전파↓"

[아시아경제 최대열 기자] 올해 상반기 병ㆍ의원 등 의료기관을 찾아 감염병 질환 진단을 받은 이가 지난해보다 35% 이상 줄어든 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 유행으로 거리두기나 개인위생수칙을 잘 지킨 영향으로 풀이된다.

10일 국회 보건복지위원회 신현영 더불어민주당 의원이 국민건강보험공단에서 제출받은 올 상반기 특정질환별 진료현황 자료를 보면, 주요 감염병 대부분 두 자릿수 이상 환자수가 줄어든 것으로 나타났다. 어린이 감염병 감소세가 두드러진다. 수족구병은 올 상반기 환자가 1만2084명이었는데 이는 지난해 같은 기간 18만8609명에 비해 94%가량 줄어든 수준이다.

로타바이러스는 지난해 상반기 3511명에서 올 들어 1375명으로, 수두는 같은 기간 4만1258명에서 1만8258명으로 절반 이상 감소했다. 다른 호흡기질환도 많이 줄었다. 지난해 상반기 1700만명이 넘었던 기관지염 환자는 올 상반기에는 1000만명이 갓 넘는 수준으로 지난해보다 41% 정도 줄어들었다.

폐렴(지난해 상반기 대비 환자수 39% 감소, 이하 감소율)이나 알레르기비염(-28%), 천식(-27%), 상기도감염(-36%), 하기도감염(-39%), 바이러스결막염(-50%)도 일제히 환자가 줄어든 것으로 집계됐다. 의원실에서 추려낸 주요 감염병 12개의 환자수는 지난해 상반기 3479만명에서 올해 같은 기간 2252만명으로 35% 정도 감소했다. 반면 환자 1인당 진료비는 같은 기간 9%가량 늘어난 것으로 나타났다.

신 의원은 "코로나19 시대 마스크착용, 사회적 거리두기, 위생수준 향상으로 기존 감염병 발생이 줄었다"며 "국민의 생활방식에 따라 감염병 전파 정도가 달라진다는 것을 보여준 것"이라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr