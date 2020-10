'한글날 연휴' 특수 잡아라…대형마트·백화점, 할인 행사 돌입

[아시아경제 이승진 기자] 유통업계가 한글날 연휴를 맞아 다양한 할인 행사를 진행한다.

10일 유통업계에 따르면 롯데마트는 오는 14일까지 전 점에서 다양한 먹거리 및 생활용품을 최대 50% 할인 판매한다.

우선 한우 행사를 기획해 ‘횡성한우 1++등급 등심’과 ‘넘버나인 1++등급 등심’ 등을 엘포인트 회원 대상 30% 저렴하게 판매한다. 행사 기간 ‘호주산 스테이크 대전’도 진행해 ‘곡물비육 척아이롤’과 ‘곡물비육 홍두깨살’을 저렴한 가격에 선보인다.

과일도 준비해 ‘제주 황토밭 하우스 감귤’을 엘포인트 회원 대상 기존 판매가에서 4000원 할인 판매한다.

활동하기 좋은 날씨가 이어지며 황금연휴 기간 동안 나들이 고객을 위한 ‘가을 나들이·캠핑 기획전’을 펼치며, 계절이 바뀌며 실내 분위기를 바꾸려는 수요를 고려해 '가을 리빙페어'도 실시한다.

홈플러스는 한글날 연휴를 맞아오는 14일까지 전국 점포와 온라인몰에서 인기 상품을 최대 30% 저렴하게 선보인다. 할인 대상은 ‘농협 안심한우 사태'와 ‘흰다리 새우, 신안 생물 새우, 블랙타이거 새우, 손질 붉은 새우, 손질 왕새우’ 등이다.

연휴기간 요일별 할인 상품도 선보인다. 10일까지 3일간 삼성카드 결제 시 ‘국내산 삼겹살과 목심’을 30% 저렴한 가격에 내놓는다. 9~11일 ‘주말혁명 세일’ 기간에는 ‘노랑 옥수수’를 1+1 판매한다.

아울러 홈플러스는 제주산 광어 품목에 대해 수산물이력제를 도입, 매장 내 수산물이력제 스티커를 통해 어장에서 고객의 식탁에 이르는 광어의 이력정보를 공개한다. 수산물이력제 도입을 기념해 28일까지 3주간 전국 점포와 온라인몰에서 총 20톤 물량의 제주산 광어회를 할인 판매한다.

백화점 업계도 한글날 연휴를 맞아 다양한 행사를 진행한다.

롯데 프리미엄아울렛 기흥점에서는 인기 스포츠 브랜드인 '뉴발란스' 이월상품 초특가 행사를 전개한다. 반려견, 반려묘 관련 아이템을 판매하는 '보물을 찾아라' 플리마켓도 연휴 3일간 진행할 예정이다.

이천점에서는 여성 패션 브랜드 듀엘, 쥬크, CC콜렉트가 참여하는 사계절 상품전을 진행해 코트, 롱패딩 등 이월 상품을 최대 80% 할인 판매하며, 파주점에서는 할로윈 포토존을 구성해 할로윈 코스튬 복장을 대여해주는 이벤트를 진행한다.

복합쇼핑몰 경방 타임스퀘어는 오는 12일까지 가을 맞이 여성구두 제안전을 실시한다. 이번 여성구두 할인 프로모션은 ‘찰스앤키스’, ‘슈스파’, ‘슈펜’, ‘스퍼’ 등 타임스퀘어의 주요 슈즈 브랜드가 참여해 가을 신제품을 최대 40% 할인된 가격에 선보인다.

이 외에도 ‘와이컨셉’, ‘포멜카멜레’, ‘스퍼’ 및 맞춤 수제화 브랜드 ‘베베마망’에서도 10~40% 할인된 가격으로 고객들을 맞이한다.

HDC그룹 계열사 내 유통 전문 기업인 HDC아이파크몰이 18일까지 ‘가을 세일’을 실시 한다. 아이파크몰 가을 세일은 캐주얼, 키즈, 아웃도어, 스포츠, 홈데코, 리빙 등 총 120여개의 브랜드가 참여하며 최대 50% 할인 된 가격에 구매 할 수 있다.

디스이즈네버댓, 비바스튜디오, 스컬프터 등의 스트릿 패션 브랜드의 맨투맨 전 품목이 40% 할인 판매 되며, 엘칸토 매장 신규 오픈을 기념해 20% 할인 혜택 및 9만원 이상 구매 고객에 한해 2만원 할인쿠폰을 증정한다.

