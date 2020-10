인공지능으로 '불량 마스크' 잡는다

[아시아경제 황준호 기자] 보건용 마스크의 품질검사를 위한 인공지능(AI)이 개발됐다. 사람 손에 의한 오염을 원천차단할 수 있으며, 검수 정확도도 99.7%에 달한다. 불량 탐지나 분류 시간을 크게 줄일 수 있어, 마스크 공급량을 30%나 늘릴 수 있다.

한국생산기술연구원은 마스크 제조 전문기업 'KS커뮤니케이션'에 AI 기술로 마스크 품질을 자동으로 검사하는 기술을 이전했다고 8일 밝혔다.

제조된 마스크가 컨베이어벨트를 타고 품질 검사 모듈로 이동하면 RGB 영상 수집·처리 장치가 이를 촬영해 위치를 추정한 뒤 딥러닝 알고리즘을 가동해 불량 여부를 실시간 식별해낸다. 이 장치에는 수많은 영상 데이터를 실시간 분석해 특정 패턴을 찾고 비슷한 것끼리 구분해 내는 기술이 적용됐다. 생기연은 결함이 있는 마스크 제품 영상 데이터를 충분히 제공해, 인공지능이 마스크 위치를 추정하고 이어링 부위의 불량 여부를 자체 판단할 수 있도록 학습시켰다.

KS커뮤니케이션은 지난달 경기 고양 소재 공장에 이 모듈을 도입해 본격적인 마스크 생산에 돌입했다. 시범 테스트 결과 마스크 검수 정확도는 99.7%정도다. 마스크 위치 탐지에서 불량을 분류하는 데까지 걸리는 시간은 제품 1개당 최대 15분의 1초로 나타났다. 오분류 문제가 해결되면서 업체의 일일 마스크 생산량은 40만장으로 이전보다 30%가량 늘었다.

장인훈 생기원 박사는 "인공지능 기술을 방역 마스크 생산에 적용한 최초 사례"라며 "마스크 검수·분류 작업 자동화로 오염 우려를 줄이고 위생적인 제조 환경을 만드는 데 기여할 것"이라고 말했다.

