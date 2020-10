트럼프, 트위터 벗어나 대면 인터뷰·공개연설 개시

코로나19 감염후 본격 공개활동 재개 예고

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 후 처음 본격적인 공개행보에 나선다.

트럼프 대통령은 퇴원 이후 트위터와 동영상 공개를 통해 자신의 입장을 밝히는데 주력해왔지만 대면 인터뷰와 대중 연설로 공개활동으로의 전환을 예고했다.

미 언론에 따르면 트럼프 대통령은 오는 10일(현지시간) 백악관 사우스론에 '법과 질서'를 주제로 대면 행사를 열 계획이다.

다만 청중과의 직접 대면은 피하려는 듯 백악관 발코니에서 청중에게 연설할 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령이 코로나19 확진 이후 공개행사에 나서는 것은 코로나 확산 진원지로 지목된 지난달 26일 로즈가든의 에이미 코니 배럿 연방대법관 지명식 이후 처음이다.

대통령 주치의인 숀 콘리는 전날 성명에서 "트럼프 대통령이 코로나19 치료 과정을 모두 마쳤다"며 확진 판정을 받은 지 열흘째가 되는 토요일부터 공식 일정을 재개할 수 있을 것이라고 말했다. 질병통제예방센터(CDC)는 양성 판정자의 경우 증상이 나타난 이후 10일간 자가격리를 하도록 하고 있다.

트럼프 대통령은 전날 폭스뉴스와 전화 인터뷰에서 토요일에 플로리다, 일요일에 펜실베이니아에서 유세하겠다며 공개 활동 재개 의지를 밝혔지만 유세 대신 일단 백악관 행사가 이뤄지게 됐다고 미 언론은 전했다.

트럼프 대통령은 9일 저녁에는 폭스뉴스와의 대면 인터뷰도 예고했다. 트럼프 대통령은 퇴원 이후 전화인터뷰만 해왔고 이번에 처음 대면 인터뷰에 나선다.

한편 트럼프 대통령은 오는 15일로 예정된 2차 대선후보 TV토론은 화상방식으로 변화가 결정되자 불참하겠다고 밝힌바 있다.

